Gráficos Nacionales S.A. exige claridad al SRI tras campaña de desprestigio
En medio de la ola de desinformación impulsada por troles y medios afines al Gobierno, la empresa editora de EXPRESO y EXTRA remitió una carta oficial al director general del Servicio de Rentas Internas (SRI), Damián Larco Guamán. En el documento, firmado por su presidente ejecutivo, Galo Martínez Leisker, Granasa solicita una copia certificada de cualquier informe o auditoría en su contra y recalca que no ha recibido notificación formal alguna.
Esta en la carta enviada al SRI enviada por Gráficos Nacionales:
Gráficos Nacionales S.A.
Guayaquil, 11 de septiembre de 2025
Señor
DAMIÁN LARCO GUAMÁN
Director General
Servicio de Rentas Internas
Señor director:
Es público que un medio de comunicación (Teleamazonas), así como La Posta y la señora Janet Hinostroza, afirmaron el día de ayer, 10 de septiembre del 2025, que existiría un informe del SRI sobre el comportamiento tributario de Gráficos Nacionales S.A. Granasa, casa que edita los diarios Expreso y Extra.
Como Granasa no ha sido notificada con aquel supuesto informe, y tampoco ha recibido notificación alguna del SRI respecto de alguna auditoría que se le esté efectuando, solo hay dos alternativas: o algún funcionario del SRI filtró algún borrador, o lo difundido por las antedichas personas es radicalmente falso.
Y para determinar la verdad, le pido, señor director, que se sirva ordenar que se me entregue una copia certificada de cualquier informe o determinación tributaria que exista en contra de Gráficos Nacionales S.A. Granasa, pedido que lo hago con arreglo al art. 92 de la Constitución.
Atentamente,
Dr. Galo Martínez Leisker
Presidente Ejecutivo