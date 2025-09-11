Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

EXPRESO y EXTRA
EXPRESO y EXTRA reafirman su compromiso con la verdad y la transparencia, frente a los intentos de desprestigio y manipulación.Freddy Rodriguez

Gráficos Nacionales S.A. exige claridad al SRI tras campaña de desprestigio

Granasa, editora de EXPRESO y EXTRA, exige al SRI claridad y copia de informes tras campaña de desinformación en su contra

En medio de la ola de desinformación impulsada por troles y medios afines al Gobierno, la empresa editora de EXPRESO y EXTRA remitió una carta oficial al director general del Servicio de Rentas Internas (SRI), Damián Larco Guamán. En el documento, firmado por su presidente ejecutivo, Galo Martínez Leisker, Granasa solicita una copia certificada de cualquier informe o auditoría en su contra y recalca que no ha recibido notificación formal alguna. 

RELACIONADAS

Esta en la carta enviada al SRI enviada por Gráficos Nacionales:

Gráficos Nacionales S.A.

Guayaquil, 11 de septiembre de 2025

Señor

DAMIÁN LARCO GUAMÁN

Director General

Servicio de Rentas Internas

Señor director:

Es público que un medio de comunicación (Teleamazonas), así como La Posta y la señora Janet Hinostroza, afirmaron el día de ayer, 10 de septiembre del 2025, que existiría un informe del SRI sobre el comportamiento tributario de Gráficos Nacionales S.A. Granasa, casa que edita los diarios Expreso y Extra.

Como Granasa no ha sido notificada con aquel supuesto informe, y tampoco ha recibido notificación alguna del SRI respecto de alguna auditoría que se le esté efectuando, solo hay dos alternativas: o algún funcionario del SRI filtró algún borrador, o lo difundido por las antedichas personas es radicalmente falso.

Y para determinar la verdad, le pido, señor director, que se sirva ordenar que se me entregue una copia certificada de cualquier informe o determinación tributaria que exista en contra de Gráficos Nacionales S.A. Granasa, pedido que lo hago con arreglo al art. 92 de la Constitución.

Atentamente,

Dr. Galo Martínez Leisker

Presidente Ejecutivo

RELACIONADAS
RELACIONADAS
TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Movilización en Quito convoca a cientos de personas; piden al Gobierno que actúe

  2. Indonesia inyectará $13.000 millones para reactivar su economía tras protestas

  3. Piero Hincapié en Arsenal: Fecha, hora y rival de su debut en la Premier League

  4. Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit en Quito: el legado jesuita que se renueva

  5. TercerMundo abre el show de Cristian Castro en Quito: "Su público es el nuestro"

LO MÁS VISTO

  1. Precio de gasolinas Extra y Ecopaís se actualiza el 12 de septiembre: ¿sube o baja?

  2. Retrasos en la devolución del IVA: qué deben saber los adultos mayores en 2025

  3. Devolución del IVA para adultos mayores: fechas, requisitos y cómo consultar tu pago

  4. ¿Quién era Maicol Valencia, el futbolista fallecido tras una masacre en Manta?

  5. Murió Eduardo Serrano, leyenda de las telenovelas venezolanas

Te recomendamos