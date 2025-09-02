González hizo invitación a Aquiles Álvarez: Reacción por Cártel de los Soles

La presidente de Revolución Ciudadana reaccionó a la declaraciones del alcalde de Guayaquil sobre el Cártel de los Soles

La reacción de los máximos líderes de la Revolución Ciudadana a las declaraciones del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sobre el denominado Cartel de los Soles no se hizo esperar. Luisa González le respondió al burgomaestre, invitándolo a las asambleas del movimiento para que “pueda entender mejor lo que significa SER de la RC5”.

La mañana del 2 de septiembre de 2025, el alcalde de Guayaquil asistió a una reunión convocada por la canciller Gabriela Sommerfeld y el ministro del Interior, John Reimberg. El encuentro se realizó en el marco de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Ecuador.

Durante la reunión se abordó la situación de las tres principales ciudades del país en relación con el narcotráfico y sus delitos derivados. Además de Álvarez, participaron el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y el de Cuenca, Cristian Zamora.

La pregunta a Aquiles Álvarez sobre el Cartel de los Soles

Tras el encuentro entre autoridades, se ofreció una rueda de prensa. Allí, el alcalde de Guayaquil fue consultado sobre su postura personal frente a la posición de Estados Unidos respecto a Venezuela y el Cartel de los Soles.

El país norteamericano señala a Nicolás Maduro y a figuras clave del chavismo como involucrados en dicho cartel. Ante la consulta, Álvarez respondió: “Los criterios son propios. Si EE.UU. tiene algún tema con el presidente de Venezuela es un tema personal. No voy a salvar a nadie”, dijo el alcalde de Guayaquil.

Agregó que no tiene capacidad para investigar a ningún político y que apoya cualquier lucha contra cualquier cartel en cualquier parte del mundo.

Sin embargo, hubo una parte clave de su declaración, considerando que Luisa González, presidenta de Revolución Ciudadana, y Rafael Correa, líder de esa organización, se han pronunciado en defensa de Maduro.

“No tiene nada que ver lo que diga cualquier militante político de la Revolución Ciudadana. Mi opinión es personal”, aseguró.

Con todo cariño alcalde @aquilesalvarez la postura contra LA INJERENCIA en Latinoamérica con el nuevo PLAN CÓNDOR SIGLO XXI no es de “un militante cualquiera político” es la postura de @MashiRafael Presidente Vitalicio de la RC5, Luisa González Presidenta de la RC5 y del… https://t.co/0FNFjXoBDq — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) September 2, 2025

La respuesta de Luisa González

La excandidata presidencial del correísmo, Luisa González, reaccionó en su cuenta de X. “Con todo cariño alcalde: La postura contra la injerencia en Latinoamérica con el nuevo plan cóndor siglo XXI no es de un militante cualquiera político es la postura de Rafael Correa, presidente vitalicio de la RC5, Luisa González presidenta de la RC5 y del movimiento”.

También añadió que esa n es solo una postura contra Venezuela, sino contra el movimiento que representa, donde “este Gobierno (Daniel Noboa) sostiene que el presidente Maduro, líder del supuesto ‘Cartel de los Soles’ financió la campaña de la RC5, lo cual es falso”.

Finalmente, González envió un mensaje directo a Álvarez: “Con todo gusto será invitado a participar de nuestras Asambleas o burós para que pueda entender mejor lo que significa SER de la RC5 y cuáles son nuestros principios y lucha”.

