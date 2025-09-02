El Cártel de Los Soles y su influencia en Ecuador: detalles que reveló el Gobierno

Reimberg confirmó vínculos de cárteles internacionales con bandas locales y alertó a los alcaldes sobre riesgos

El Gobierno de Ecuador se reunió este 2 de septiembre con los alcaldes de Guayaquil, Quito y Cuenca.

El ministro del Interior, John Reimberg, calificó como “productiva” la reunión mantenida este 2 de septiembre de 2025 entre la canciller Gabriela Sommerfeld, los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca y autoridades del Ejecutivo, en la que se abordaron temas de seguridad, narcotráfico y delincuencia organizada.

Reimberg confirmó que el Gobierno expuso a los alcaldes información sobre el involucramiento de diferentes cárteles internacionales en Ecuador, entre ellos el Cártel de Los Soles, al que el Ejecutivo ha catalogado como grupo terrorista. La reunión se dio en el marco de la preparación de la agenda para la visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, prevista para este jueves 4 de septiembre en el Palacio de Carondelet.

Gobierno reconoce avance de cárteles en Ecuador

Según Reimberg, el informe presentado detalla las rutas del narcotráfico, los grupos criminales implicados y la forma en que cárteles mexicanos, colombianos y venezolanos —incluido el de Los Soles— operan a través de bandas locales.

"Hemos hecho una explicación bastante clara sobre la situación del país. Hablamos del narcotráfico, sus rutas y de lo que esto conlleva. También se explicó claramente sobre el involucramiento del Cártel de Los Soles en Ecuador", declaró el ministro.

Postura de los alcaldes

Los alcaldes Pabel Muñoz (Quito), Aquiles Álvarez (Guayaquil) y Cristian Zamora (Cuenca) coincidieron en que es urgente reforzar la coordinación interinstitucional para enfrentar la crisis de seguridad:

Pabel Muñoz alertó sobre el reclutamiento de menores y pidió invertir en zonas vulnerables:

“Los cárteles son un cáncer para la sociedad. De los Soles, de los Sapos, de arriba o de abajo, todos tienen que ser combatidos”.

Aquiles Álvarez ofreció infraestructura municipal para apoyar las operaciones y pidió un enlace directo con el Ministerio:

“Apoyamos cualquier lucha contra cualquier cártel del mundo, no solo de Venezuela”.

Cristian Zamora destacó la necesidad de mantener espacios de diálogo con el Ejecutivo:

“El país tiene que estar unido, todos los niveles de Gobierno, para enfrentar al narcotráfico y proteger a los jóvenes”.

Una reunión clave antes de la visita de Marco Rubio

El encuentro se llevó a cabo en la Cancillería de Ecuador y se extendió por más de dos horas. La reunión sirvió como preparativo para la cita entre el presidente Daniel Noboa y Marco Rubio, donde la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la migración irregular serán los principales puntos de discusión.

"Seguiremos en pie de lucha por el bienestar del Ecuador", escribió Reimberg en su cuenta de X, luego de la reunión con los alcaldes.

