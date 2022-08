El Gobierno rompe el silencio y sale a respaldar a Aparicio Caicedo

Transcurrieron por lo menos cuatro polémicas para que la Presidencia se pronuncie sobre las acusaciones en contra del consejero de Gobierno Aparicio Caicedo. A través de un comunicado, la Secretaría de Comunicación mostró el respaldo al funcionario. El documento, emitido antes de las 18:00 de hoy, 24 de agosto de 2022, en redes sociales, resalta “que cualquier acusación se debe hacer de manera formal ante los órganos competentes con pruebas y siguiendo los procesos respectivos”.

COMUNICADO OFICIAL | La Secretaría General de Comunicación informa: pic.twitter.com/L5oiX31Rs1 — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) August 24, 2022

Esto después de que hoy el asambleísta socialcristiano Luis Almeida dijo que tiene una investigación sobre la presunta venta de gasolineras de Petrocomercial a la empresa Shell. “Vendió las gasolineras nuestras de Petroecuador a la empresa Shell. No tengo nada contra ellos, pero en el restaurante celebraron que ganaron $ 5 millones. Ya tengo el documento, incluso con testimonios de gente que estuvo ahí”.

Por su parte, Caicedo dijo a EXPRESO que “nunca en mi vida he tenido nada que ver con ninguna gasolinera de forma alguna” y que dichas acusaciones corresponden a una “infamia de una persona sin escrúpulos que se escuda bajo su inmunidad parlamentaria para difamar y calumniar sin prueba alguna”.

No obstante, este Diario intentó obtener en el transcurso del día una reacción del secretario de Comunicación, Leonardo Laso, sobre la postura del Gobierno ante este tema y qué acciones iniciará, sin una respuesta. Lo mismo ocurrió con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Su equipo de comunicación no atendió el pedido para un pronunciamiento sobre las repetidas ocasiones en las que se ha mencionado a Caicedo, o ha sido señalado de protagonizar algún tipo de injerencia en determinadas decisiones. Porque esta es al menos la cuarta vez en la que el nombre del consejero se ve inmerso en acusaciones.

La más polémica fue el pasado 9 de agosto, cuando se viralizó una discusión telefónica que tuvo Caicedo con el superintendente de Bancos posesionado, Raúl González. Ahí le reclamó y exigió que renuncie al cargo. Entre sus declaraciones resaltó: “El presidente no te quiere en su terna”. Finalmente fue posesionado por la Asamblea Nacional, pero luego el Gobierno ‘desconoció’ el nombramiento.

Así también, en el pleno virtual del Consejo Nacional Electoral (CNE) se señaló a Caicedo de entregar un supuesto nuevo instructivo para las postulaciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La consejera Elena Nájera responsabilizó a Caicedo de exigir el uso de la documentación para resolver las impugnaciones de las candidaturas para el CPCCS. Esas afirmaciones se dieron tras el pedido de aclaración del vicepresidente del organismo, Enrique Pita.

Horas más tarde el CNE negó cualquier injerencia de “agentes externos” en sus decisiones y expuso que el pasado 23 de mayo se aprobó la reforma al instructivo del proceso de postulaciones para Participación Ciudadana. Agregó que las reformas incorporadas a la normativa obedecen a recomendaciones de las diferentes áreas técnicas de las cinco consejerías que integran el organismo electoral.

Según el coordinador de la bancada de CREO, Juan Fernando Flores, no existió un silencio por parte de las autoridades, sino que están ocupadas “tratando temas que son importantes para los ecuatorianos”. Y en relación a las acusaciones, dijo que “mientras no existan pruebas, solo son supuestos... Por ejemplo, los audios en el tema de justicia tampoco se han comprobado, o sea son elementos que pueden surgir, pero hasta que no se demuestre la responsabilidad, no hay forma de que pueda ser señalada”, defendió Flores.

Este tipo de planteamientos transmiten una imagen negativa ante la comunidad en general. “Parece ser que en vez de cortar de raíz, da la impresión de que la tapan, le dan espacio o cabida, y eso hace que la gente se desencante de la política, lo que afecta a la próxima elección de autoridades”, opinó Jorge León, analista político.

Añadió que dicha postura muestra “una falta de liderazgo en el país y su círculo cercano, porque si alguien que lo rodea es salpicado y no pone cartas en el asunto o se hace caso omiso a lo que se dice, también parece que no sabe qué hacer”.