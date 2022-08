El Consejo Nacional Electoral negó cualquier injerencia de "agentes externos" en sus decisiones. Esto luego de que en una sesión del pleno del organismo la consejera electoral, Elena Nájera, señalara que los cambios al instructivo para el proceso de recepción de las postulaciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social vino de la Presidencia de la República y que una asesora del consejero de Gobierno, Aparicio Caicedo, pidió su aprobación. "Cuando yo le llamé a usted (a Diana Atamaint, presidenta del CNE) también me contestó lo mismo y a mí también yo recibí llamadas de la asesora del señor Aparicio Caicedo para que ese instructivo se apruebe, entonces no se me venga a hacer aquí el ingenuo (dirigiéndose al vicepresidente del CNE, Enrique Pita) que no sabe de donde vino el instructivo y se lo responderé de igual forma. La prueba la tiene que dar usted porque usted sabe que yo le llamé y no le tengo miedo a usted ahora que está agrediendo a todo el mundo".

EL CNE NO PERMITE INJERENCIAS EXTERNAS



¡Reafirmamos nuestro compromiso con la independencia de funciones, la Democracia y el Ecuador! 🇪🇨



Recordamos a la ciudadanía el apego irrestricto a la Constitución y al #CódigoDemocracia como garantía de unos comicios altamente técnicos. pic.twitter.com/Zrw3t8PpqU — cnegobec (@cnegobec) August 24, 2022

Según el CNE, en un comunicado, precisa que el instructivo aludido es el mismo que se usó en las elecciones del 2019 y que los cambios tienen su origen en recomendaciones de las diferentes áreas técnicas y el aporte de los cinco consejeros.

Rechazamos cualquier declaración mal intencionada que pretenda afectar la institucionalidad, autonomía e independencia de esta Función del Estado. Comunicado del CNE.

El consejero Caicedo, en una breve declaración a este Diario, señaló que la afirmación de Nájera “es absolutamente falsa”. "Está mintiendo. Nunca he hecho tal cosa de forma directa ni indirecta. Realizo labores de coordinación interinstitucional perfectamente apegadas a la ley y la Constitución, que muchas personas buscan tergiversar por intereses políticos, eso sí, ilegítimos". De igual manera el vicepresidente Pita reaccionó: "Tengo una inquietud: si la consejera Nájera conocía de la supuesta intromisión del gobierno en la elaboración del reglamento ¿por qué no lo denunció cuando éste se aprobó?", contestó.