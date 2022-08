El consejero de Gobierno Aparicio Caicedo señaló la tarde de este 23 de agosto de 2022 a Diario Expreso, que “es absolutamente falsa” la acusación realizada por la consejera Nacional Electoral Elena Nájera de haber impuesto un nuevo instructivo para la calificación de los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana Y Control Social (CPCCS).

El CNE amplía la información sobre los donantes privados de los partidos Leer más

“Está mintiendo. Nunca he hecho tal cosa de forma directa ni indirecta. Realizo labores de coordinación interinstitucional perfectamente apegadas a la ley y la Constitución, que muchas personas buscan tergiversar por intereses políticos, eso sí, ilegítimos", puntualizó Caicedo.

Horas más temprano el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunió para conocer la resolución de solicitudes de impugnación a las resoluciones adoptadas por la autoridad electoral respecto a las candidaturas para consejeros de participación ciudadana.

En la cita virtual se recibió a la aspirante María Fernanda Rivadeneira, quién presentó sus pruebas de descargo sobre impugnaciones a su postulación por aparentemente tener un familiar como servidor público, Diana Atamaint, presidenta del CNE, decidió suspender la sesión luego de la intervención de Rivadeneira; pero antes, decidió darle paso al Vicepresidente del CNE, Enrique Pita, porque había pedido la palabra.

Parientes perfilan sus candidaturas con distintas organizaciones políticas Leer más

En su intervención Pita, requirió una aclaración de Nájera y señaló que en la sesión del 22 de agosto, la consejera culpó a Pita de que candidatos de primer nivel se queden fuera debido al nuevo instructivo y que ella había señalado "el consejero Pita sabe de dónde vino el instructivo y usted también y eso se dirigía a usted señora presidenta”.

Agregó que esta afirmación resulta atentatoria a la transparencia con la que se ha llevado a cabo este proceso de postulación de los candidatos al CPCCS y una falta de respeto para quienes aprobamos el instructivo al que usted hace referencia expresó Pita. “Conmino a usted a que ponga de manifiesto y pruebe la afirmación de donde vino el instructivo para la postulación de los candidatos del Consejo de Participación”.

Inmediatamente la consejera Nájera pidió la palabra y arremetió contra Pita y recordó que le hizo una llamada telefónica para indicar que no estaba de acuerdo con el instructivo porque violaba muchos derechos. Y contestó también “ya que quiere que se lo diga, él me dijo este instructivo vino de la Presidencia habla con Diego. Cuando yo le llamé a usted (a Atamaint) también me contestó lo mismo y a mí también yo recibí llamadas de la asesora del señor Aparicio Caicedo para que ese instructivo se apruebe, entonces no se me venga a hacer aquí el ingenuo que no sabe de donde vino el instructivo y se lo responderé de igual forma. La prueba la tiene que dar usted porque usted sabe que yo le llamé y no le tengo miedo a usted ahora que está agrediendo a todo el mundo”. Luego de esto, la presidenta del CNE decidió inmediatamente dar por suspendida la sesión.

El vicepresidente Pita respondió a este periódico, que Caicedo no ha dado un nuevo instructivo y planteó "Tengo una inquietud: si la consejera Nájera conocía de la supuesta intromisión del gobierno en la elaboración del reglamento porqué no lo denunció cuando éste se aprobó?" contestó.

Hasta el cierre de este informe, la consejera Nájera no atendió los pedidos de información realizados por este medido de comunicación sobre el tema.