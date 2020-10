El Gobierno le da a Granda un pase a la Corte Nacional

Que Paúl Granda sí tuvo “rango de ministro” durante su paso por el Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) aseguró la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, en un oficio dirigido al juez Ronald Guerrero, que conoce la causa por delincuencia organizada en la que se investiga a 15 personas por la venta irregular de insumos médicos a hospitales de Guayaquil. Esta certificación podría ser clave en la decisión de trasladar uno de los casos de corrupción hospitalaria más importantes a la Corte Nacional de Justicia.

La carta de Pesántez llega después de que, durante la audiencia de vinculación de Granda realizada el pasaco 13 de octubre, la defensa del exfuncionario cuestionara la competencia del juez Guerrero dentro de este proceso, pues, según “una comunicación” que le llegó “del secretario general de gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán”, el expresidente del Directorio del IESS gozaba de fuero de corte.

Tras el cuestionamiento, el juez decidió solicitar que se oficie a la Presidencia para que esta entregue una certificación en la cual se indique si Paúl Granda mantuvo fuero de corte nacional en el cargo de presidente del Directorio del Seguro Social.

No es la primera vez que el Gobierno arropa a Paúl Granda: lo hizo en abril cuando, tras las primeras denuncias de corrupción, el presidente Lenín Moreno no le aceptó su renuncia al cargo.

A su escrito, Pesántez adjunta un oficio del viceministro de Servicio Público, Ricardo Moya, en el que “ratifica que el delegado del presidente al Consejo Directivo del IESS se encuentra dentro del grado 8 de la escala de nivel jerárquico superior, y por tanto tiene rango de ministro”, además de otro de Roldán en el que señala que desde el 24 de mayo del 2017, hasta el 4 de mayo de este año, Granda fue parte del gabinete presidencial como ministro de Obras Públicas, secretario de la Gestión Política y en su calidad de presidente del Consejo Directivo del IESS e integrante y presidente del gabinete sectorial de lo social. “En los encargos antes indicados mantuvo permanentemente su calidad de ministro de Estado o funcionario con rango de tal, conforme lo dispone el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Judicial”, dice Roldán.

Sin embargo, tras la suspendida audiencia, la fiscal Claudia Romero señaló que Paúl Granda no es investigado por sus cargos como ministro y que en el decreto de su designación como presidente del Directorio no se señala que es un cargo ministerial, por lo que no tiene fuero. Según la Fiscalía, ni la Constitución ni el Código de la Función Judicial señalan que un presidente del Directorio del IESS es un ministro.

Tras la llegada de los oficios, el juez Ronald Guerrero debe convocar a una audiencia en la que decidirá si la documentación es suficiente para que Granda goce de fuero. Si decide que sí, el caso pasará a la Corte Nacional y la investigación irá a Fiscalía General.

El pasado 8 de octubre, la Fiscalía pidió fecha para vincular a Granda al caso de corrupción hospitalaria en la que son investigados los hermanos Bucaram Pulley, Daniel Salcedo, exdirectivos del Teodoro Maldonado Carbo y varios proveedores.

Entre las pruebas que tiene el Ministerio Público están las versiones de los guardias de seguridad del edificio donde los procesados tenían reuniones y convenios, ínfimas cuantías y subastas inversas dadas en el hospital Los Ceibos en el tiempo en que Granda era presidente del Directorio del IESS. Susana Mera, exgerenta de este hospital, también está a la espera de ser vinculada.