Gobierno despliega 7000 policías y militares en Guayas para reforzar seguridad

El Ministerio de Defensa anunció el despliegue de 7.000 efectivos en Guayaquil, Durán y otros cantones del Guayas

El Ministerio de Defensa informó este lunes, a través de un boletín oficial, que desde el domingo 26 de octubre se desplegaron 7.000 policías y militares en distintos cantones de la provincia del Guayas, con énfasis en Guayaquil y Durán. La medida forma parte de la "Operación Guayaquil, Tregua Cero", un plan de seguridad integral que busca "fortalecer el control territorial y ejecutar operaciones de alta intensidad contra el crimen organizado".

El denominado Bloque de Seguridad, conformado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, tiene como propósito restablecer el orden, garantizar la seguridad ciudadana y recuperar los espacios públicos que han sido afectados por la violencia criminal en los últimos meses. De acuerdo con el Gobierno, el despliegue responde a la necesidad de enfrentar de manera directa a las estructuras delictivas que operan en la provincia.

7.000 efectivos desplegados en el Guayas: Bloque de Seguridad ejecuta la “Operación Guayaquil, Tregua Cero”.



🔎Entérate más aquí: pic.twitter.com/gPFCIpXE4d — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) October 27, 2025

Objetivos de la Operación Guayaquil, Tregua Cero

De acuerdo con el boletín, las fuerzas del orden ejecutan acciones tácticas y estratégicas orientadas a la captura de objetivos de intermedio y alto valor, así como a la neutralización de miembros de Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). El plan también contempla la reducción de los índices de violencia criminal mediante la presencia sostenida de uniformados en sectores críticos.

Las operaciones incluyen la incautación de armas, municiones, explosivos y sustancias sujetas a fiscalización, además del desmantelamiento de redes delictivas. Para ello, se han desplegado equipos tácticos, unidades de élite, grupos de inteligencia y personal especializado.

El Ministerio de Defensa subrayó que la estrategia no se limita a la presencia militar y policial, sino que busca generar un efecto disuasivo y restablecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad.

Despliegue militar en Guayas: Fuerzas Armadas refuerzan operaciones contra el crimen Leer más

Coordinación interinstitucional y presencia en territorio

El Ministerio de Defensa destacó que la intervención se realiza de manera coordinada entre Policía y Fuerzas Armadas, lo que permite optimizar recursos y ejecutar operativos conjuntos con mayor eficacia. Además, se trabaja en articulación con la Fiscalía y autoridades locales para garantizar que las detenciones y decomisos se traduzcan en procesos judiciales efectivos.

En barrios de Guayaquil y Durán, la presencia de uniformados ha generado expectativa. Para algunos la medida devuelve cierta sensación de seguridad, aunque persisten dudas sobre la permanencia de los operativos. El Gobierno, en cambio, aseguró que la operación se mantendrá activa hasta lograr resultados concretos en la reducción de delitos.

El despliegue de 7.000 efectivos refleja la magnitud del desafío que enfrenta el Estado en Guayas, provincia que ha registrado atentados con explosivos, enfrentamientos armados y altos índices de homicidios en los últimos meses.

El Ministerio de Defensa reiteró que las fuerzas del orden se mantendrán en primera línea para enfrentar directamente a las estructuras criminales, con el compromiso de actuar bajo el marco legal y con respeto a los derechos humanos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!