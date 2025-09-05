Gobierno de Noboa se reúne con la embajadora de la Unión Europea: ¿Qué conversaron?
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, mantuvo una reunión con la embajadora Jekaterina Dorodnova, de la Unión Europea
El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, se reunió este viernes 5 de septiembre con la embajadora de la Unión Europea, Jekaterina Dorodnova.
Según informó Defensa, la reunión se centró en la consolidación de la cooperación en materia de defensa y seguridad con la implementación de varios proyectos.
Uno de ellos es SERPAZ, iniciativa orientada a fortalecer la capacidad del Estado en la lucha contra el lavado de activos, el sistema penitenciario, la cadena logística y la cohesión social.
Inteligencia y capacitación militar: cooperación con la Unión Europea
Por otra parte, según indicó la cartera de Estado, el ministro Loffredo y la embajadora Dorodnova también conversaron sobre inteligencia y capacitación a las fuerzas militares.
En ese sentido, se habló sobre el desarrollo del Centro de Fusión de Inteligencia, con énfasis en ciberseguridad e inteligencia artificial.
De igual forma, la implementación de programas de capacitación para el personal militar en diferentes ámbitos de la defensa.
