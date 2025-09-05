Gobierno de Noboa se reúne con la embajadora de la Unión Europea: ¿Qué conversaron?

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, mantuvo una reunión con la embajadora Jekaterina Dorodnova, de la Unión Europea

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y la embajadora de la Unión Europea, Jekaterina Dorodnova.

El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, se reunió este viernes 5 de septiembre con la embajadora de la Unión Europea, Jekaterina Dorodnova.

Según informó Defensa, la reunión se centró en la consolidación de la cooperación en materia de defensa y seguridad con la implementación de varios proyectos.

Uno de ellos es SERPAZ, iniciativa orientada a fortalecer la capacidad del Estado en la lucha contra el lavado de activos, el sistema penitenciario, la cadena logística y la cohesión social.

¡REFORZAMOS LA COOPERACIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA PARA LA SEGURIDAD DE LOS ECUATORIANOS! 🇪🇨🤝🇪🇺



El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, junto al viceministro Roberto Quintero y autoridades militares, mantuvieron un encuentro con la embajadora de la pic.twitter.com/2cPlIbdw4B — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) September 5, 2025

Inteligencia y capacitación militar: cooperación con la Unión Europea

Por otra parte, según indicó la cartera de Estado, el ministro Loffredo y la embajadora Dorodnova también conversaron sobre inteligencia y capacitación a las fuerzas militares.

En ese sentido, se habló sobre el desarrollo del Centro de Fusión de Inteligencia, con énfasis en ciberseguridad e inteligencia artificial.

De igual forma, la implementación de programas de capacitación para el personal militar en diferentes ámbitos de la defensa.

