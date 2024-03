La gestión de Noboa, con inevitable incidencia en su consulta popular

Esta fue la última semana de marzo. Abril empieza este lunes y con él se viene la consulta popular. Aunque el presidente Daniel Noboa ha gozado de una alta calificación a su gestión, una empresa encuestadora ya registró que la aprobación, a pesar de que se mantiene alta, ha comenzado a disminuir. ¿A qué se debe?

Hasta el 22 de enero la labor del primer mandatario, de acuerdo con datos de Perfiles de Opinión, gozó del 85,47 % de aprobación; pero 42 días después el panorama cambió: el índice bajó 11,42 puntos.

El sondeo fue realizado a 613 personas de Quito y Guayaquil, de entre 18 y 65 años. De acuerdo con la firma encuestadora, el intervalo de confianza del estudio es del 95 %.

Este es el primer descenso, desde que asumió la Presidencia el 23 de noviembre de 2023. Por otro lado, la calificación negativa de su gestión se incrementó. Del 11,32 % subió al 25,95 %.

Aunque esto podría deberse al desgaste natural que se registra con el ejercicio del poder de las autoridades políticas, el cual es complicado, en realidad estaría relacionado con el impacto de la política económica que está implementando, comenta Kevin García, abogado, experto en derecho penal y constitucional. “A pesar de que no se puede medir de manera directa este impacto ya hay un rastro de cómo va a moverse ese nivel de desgaste en su popularidad”.

Para Johanna Naranjo, docente y experta en Comunicación Política, esta ligera baja se debe al anuncio del incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya que “siempre un impuesto va a ser impopular”, porque nunca va a ser bien recibido, debido a que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos. Sin embargo, esto no es lo único que ha influido, sostiene.

La falta de un plan a largo plazo para contrarrestar la delincuencia e inseguridad es lo que también ha influido en su calificación, opina Naranjo. Con ella concuerda Alfredo Espinosa, experto en estudios latinoamericanos, analista político y en temas electorales, ya que, al parecer el relato de la seguridad, en los términos en los que fue estructurado el conflicto armado interno, ha mutado.

Esto, porque el gobierno ha tomado decisiones reactivas frente a un problema estructural, ya que el interés del presidente es permanecer en el poder, a mediano y largo plazo, dice Espinosa. Además, se está desvaneciendo el efecto del estado de excepción, debido a que nuevamente se está incrementando la violencia, indica García.

El presidente Daniel Noboa llegando a Socio Vivienda 2, en el norte de Guayaquil. ALEX LIMA

Entre ellos, el registrado el fin de semana pasado: el asesinato de la alcaldesa del cantón manabita San Vicente, Brigitte García. Además, en las últimas semanas de este mes, los hechos violentos se han incrementado dentro del aún vigente estado de excepción. Y, ante el cual, el mismo presidente tuvo que hacerse presente en el operativo ‘Resurgir 11’, que se ejecutó el martes 26 de marzo, en la primera y segunda etapa de Socio Vivienda, el noroeste de Guayaquil, unos de los barrios más conflictivos de la ciudad.

A esto, se suma que, la noche del miércoles 27 de marzo, en la Penitenciaría del Litoral, se registró un amotinamiento; los videos fueron viralizados a través de las redes sociales. En este centro estuvo retenido el prófugo Adolfo Macías, alias Fito, líder del grupo de delincuencia organizada Los Choneros.

La empresa de investigación Imasen, en una encuesta que realizó a 1.500 personas, el 16 y el 19 de marzo, reveló que el 38,3 % estima que esta es una crisis más de las que siempre tenemos. Mientras que el 36,3 % piensa que es una de las peores crisis de la historia. En cambio, aunque el 17,8 % cree que sí hay problemas, no llega a ser una crisis. Por otro lado, el 3,3 % dice que todo está bien y el 4,3 % no respondió.

La Corte Constitucional del Ecuador, aunque declaró, el 21 de marzo, la constitucionalidad de su renovación del estado de excepción por 30 días más, contados a partir del 9 de marzo de 2024, sostiene que “(…) los hechos presentados por el presidente de la República en los documentos remitidos a esta Corte no configuran la causal de conflicto armado interno”. Es por esto por lo que, esto “no afecta la constitucionalidad de la renovación del estado de excepción”, debido a “que están cubiertas por la causal de grave conmoción interna cuya configuración se ha verificado en este caso”.

El Gobierno debe trabajar en dos temas puntuales: en la seguridad y en lo económico, pero que este le dé un alivio al Estado y especialmente a la gente. Kevin García, experto en derecho penal y constitucional

Según reporta Ipsos, empresa que realiza investigación de mercado, solo el 40 % de la ciudadanía califica como bueno el manejo del gobierno ecuatoriano ante la situación del conflicto armado interno; el 23 %, muy bueno y el 29 % dice que es regular.

Por lo que, aunque el Gobierno intente que los ciudadanos perciban a través de su relato que hay una situación de seguridad o un combate a la criminalidad versus la realidad, subraya Espinosa. En su opinión, el problema es estructural y no se lo puede resolver en la manera que este lo ha planteado.

Todo esto ha hecho que se ponga en tela de duda la credibilidad del presidente, opina el abogado, ya que “él ha vendido un Plan Fénix a la ciudadanía, quienes todavía esperan que este tenga algún efecto directo y dé un giro de 180 grados en la seguridad del país”. Por lo que le será fundamental presentar una política criminal real y no mantener un parche, que es el estado de excepción, asegura.

Por otro lado, menciona Espinosa, el objetivo de Noboa, a corto plazo, es no perder la consulta. Pero esta podría tener otro resultado, cuando se cobre la nueva tarifa del IVA, indica Naranjo, ya que “en ese momento, los ecuatorianos vamos a poder percibir, de manera real, cómo suben los precios de los alimentos, como de los servicios”. Esto podría incidir en los resultados de los comicios.

(Con la nueva tarifa del IVA...) en ese momento, vamos a poder percibir, de manera real, cómo suben los precios de los alimentos como de los servicios” Alfredo Espinosa, experto en estudios latinoamericanos.

Aunque las encuestas son una radiografía de un momento en particular, en el que es tomada la información, explica Espinosa, y con ello tampoco se pueda asegurar lo que pueda pasar en las siguientes semanas, lo que sí estaría claro, menciona García, es que los ecuatorianos al ver que se le castiga el bolsillo, ellos también podrían ponerse en el escenario de castigar al Gobierno Nacional al no apoyar al presidente en la consulta popular.

Sumado a los escándalos que han comenzado a surgir, los cuales también influyen negativamente en la opinión de la ciudadanía, subraya Espinosa, justamente a pocas semanas de ir a las urnas. No obstante, cree que tanto el arresto del hijo de la vicepresidenta Verónica Abad y la divulgación del supuesto escándalo de Noboa en España no son dos hechos aislados, ya que lo último ocurre el mismo día que se suscita la detención. Esto, porque “la segunda mandataria tiene contacto con el partido Vox”, y aunque no tiene pruebas, “en política no existe coincidencias”.

A pesar de todo esto, los expertos coinciden en que la consulta se verá afectada en cuanto no siga coincidiendo el mensaje de seguridad del Gobierno con lo que siente en la gente en las calles: inseguridad. Este proceso que, a criterio del abogado es fundamental para Noboa que para el país, ya que marcará su permanencia en Carondelet.

Aunque si no gana esta consulta popular, tal vez, sostiene García, le complique el panorama electoral y político a Noboa, de cara a una reelección.

Daniel Noboa asistió a la ceremonia de cambio de Guardia presidencial, luego de la reunión del Consejo de Seguridad. Foto: Karina Defas/ EXPRESO

