El rapero y artista ecuatoriano-estadounidense, Gerardo Mejía, visita las instalaciones de EXPRESO para conversar sobre su perfil político, sus motivaciones y planes para ingresar al Municipio de Guayaquil como concejal del distrito 1 que comprende las parroquias de Ximena y Febres-Cordero.

- Tiene una carrera exitosa, ¿qué lo anima a abandonar sus comodidades para ser candidato a concejal de Guayaquil?

- Uno va creciendo y pasa facetas. He servido (a Guayaquil) de otras maneras con visitas a los barrios con pastores y conciertos gratis, pero esta es una manera más directa de hacerlo en mi ciudad.

- En 2013 y 2017 intentó llegar a la Asamblea con el socialcristianismo, ¿por qué ahora está en el partido SUMA?

El cantante Gerardo Mejía correrá para concejal de Guayaquil en 2023 Leer más

- Es diferente porque yo no tuve una amistad (con los líderes del Partido Social Cristiano) como la que tengo con Pedro Pablo Duart desde hace 15 años. En ese momento me pidieron que ayude con su proyecto y yo apoyé.

- Entonces, ¿qué lo distanció del Partido Social Cristiano?

- No había relación directa. Habían muchas cosas buenas que estaban hablando, pero la gente cambia. Tuve la valentía de correr cuando vi que las cosas se estaban poniendo feas.

- Hubo cuestionamientos por su candidatura por su lugar de residencia, ¿cómo logró ser candidato si pasa entre Estados Unidos y Ecuador?

- Yo he estado viviendo aquí los últimos tres años por mi marca de café. Además, creo que la ley dice que solo siendo guayaquileño puedo postular.

(Mi credencial para ser concejal) es que soy un pastor y lidero la iglesia más grande de Kentucky (Estados Unidos).

- ¿Dónde votó en las seccionales de 2019 y las presidenciales de 2021?

- Las dos últimas voté afuera (en Estados Unidos).

- En caso de que sea electo concejal, ¿cuáles son sus propuestas para Guayaquil?

- Quiero inspirar a la juventud, quiero sacarla de donde está. Quiero traer nuevas leyes para abrir clínicas de recuperación de drogas y reparar las que ya existen. Es lo más importante por hacer.

- ¿No cree que esa visión como pastor le pueda traer inconvenientes en el Cabildo?

- Es un impedimento en todo el mundo. Ser pastor es estar nadando contra la corriente todo el tiempo. Lo he venido haciendo y lo estoy trayendo acá, tomando decisiones, haciendo cosas más directas.

Pablo Duart: “Vamos a cerrar el Municipio a lo León Febres-Cordero” Leer más

- En el caso que llegue Duart a la Alcaldía y usted a la concejalía, ¿sería crítico pese a la amistad que mantienen?

- Somos abiertos. Ya lo hemos hablado en temas como, por ejemplo, la ideología de género. Yo no puedo representar al pueblo cristiano para después por “arreglos” hacer otra cosa.

- Y en el caso que usted llegue al Municipio, pero no Pedro Pablo Duart a la Alcaldía, ¿cuál será su rol en el Cabildo adverso?

- La adversidad la he tenido en toda mi vida. Tomaría la posición que cualquier concejal debería tener: ser real. Todos somos personas que estamos al mismo nivel.

(Mi propuesta para la ciudad como concejal es) inspirar a la juventud y sacarla de donde está ahora.

- La movilidad, las áreas verdes, entre otras cosas, también son prioritarias, ¿qué propuestas tiene en esos rubros?

- Me alegro que sean importantes, pero ahora el gran problema es el crimen por las drogas. Esta es mi batalla. Cuando vayamos avanzando pasaré con las otras.

- ¿Ese será su único objetivo?

- Sí, así es. Soy del distrito 1, que está totalmente derrumbada por las drogas. No digo que no vaya a trabajar en otras cosas, pero esto es prioridad.

- ¿Cuáles son sus principales críticas a la administración de Cynthia Viteri?

- Guayaquil está disfrazada con lindas estructuras, pero si no estás en las zonas vigiladas corres peligro. Yo vengo a mi país con mi familia y necesito gente que me esté protegiendo porque no sé cómo esté la mentalidad de la gente.

- Si no gana la concejalía, ¿volvería a participar en política?

- No sé qué es lo que tiene Dios para mí. Yo sé que esto (su candidatura) se ha plantado en mi corazón porque no es fácil. Dependerá de la necesidad que tenga esta ciudad.

SIN ANESTESIA

Susana González: "No me consta que Guschmer sea la apuesta de Viteri y no yo" Leer más

- ¿Cuáles son sus credenciales para ser concejal de Guayaquil?

- Soy un pastor. Conozco a la gente y tengo corazón para ellos. He estado liderando la iglesia más grande de Kentucky (en Estados Unidos).

- ¿Cree que SUMA se está aprovechando de su imagen como artista?

- Yo no me siento utilizado ahora. La gente cuando te ve en un lugar y luego en otro piensa que eres bailarín, pero hay que tener el valor para correr cuando las cosas se van por otro lado.

- Es decir, ¿considera que el Partido Social Cristiano sí se aprovechó?

- Fue una relación con muchos puentes. Ellos (el socialcristianismo) tienen que hacer lo que tienen que hacer para ganar sus puestos. Me di cuenta enseguida.

- Si gana la concejalía, ¿vivirá en el distrito 1?

- Tengo mi lugar en Guayaquil. Metería a mi iglesia en el distrito 1, pero hasta que las cosas no cambien para bien, no me movería.

- ¿Y su familia se mudará a Guayaquil, pese a la violencia en las calles?

- Mi familia está dispuesta. Dos de mis hijas están casadas. (A mi esposa) le dije que vengamos a ver qué tiene Dios para nosotros.

- ¿Una próxima candidatura suya dependerá si Pedro Pablo Duart lo acompaña?

- Eso tendría que verlo. Yo voy por el discernimiento que tengo. Si aquel líder (que me invita) va en contra de lo que representa el pueblo cristiano, no estoy para eso.