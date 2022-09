El cantante y rapero ecuatoriano-estadounidense, Gerardo Mejía, participará en las seccionales de 2023. Según indicó a EXPRESO la carta del partido SUMA para la Alcaldía de Guayaquil, Pedro Pablo Duart, Mejía encabeza la lista de concejales del Distrito 1 y estará enfocado en la prevención y lucha contra las drogas.

"Nuestra intención es que él va abanderar programas de rehabilitación para los niños en las calles, para los que están en drogas, a los que están en pandillas", continuó Duart y explicó que la inclusión de Mejía a la lista de concejales se debe a que "la idea es armar un equipo de gente nueva, con nuevas ideas y que nazca de a ciudadanía".

Al ser consultado sobre el acercamiento del partido con Mejía, indicó que "yo lo conozco mucho a Gerardo desde bastante tiempo y hemos hecho algunas activaciones sociales" y que "él tiene una gratitud con la ciudad de Guayaquil que lo vio nacer". Asimismo, explicó que no se publicitó antes la candidatura de Mejía porque "(estábamos) esperando si no había ninguna impugnación, pero afortunadamente no se dio".

Gerardo Mejía nació en Guayaquil en 1965. En su adolescencia, y junto a su familia, se mudó a Estados Unidos donde ha construido la mayor parte de su vida. En 2012, el cantante y rapero incursionó en política cuando se postuló para asambleísta nacional por los migrantes de la mano del Partido Social Cristiano, sin embargo, su candidatura fue descalificada por el Tribunal Contencioso Electoral luego de una impugnación presentada por Alianza PAIS.

Ya en 2016, Mejía logró ser candidato, una vez más, encabezando la lista de legisladores por los migrantes de la alianza Partido Social Cristiano con Madera de Guerrero. Sin embargo, no consiguió los votos para tomar una curul en la Asamblea Nacional.

Según las últimas reformas al Código de la Democracia de 2020, para ser candidato -entre otras dignidades- a concejal de un cantón, se necesita estar en goce de los derechos políticos, haber nacido en la jurisdicción que se desea representar o haber vivido en ella de forma ininterrumpida los dos años previos a la candidatura; constar en el registro electoral del lugar y haber sufragado en esa jurisdicción en el último proceso electoral.