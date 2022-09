Al menos 10 rostros integrarán la lista de candidatos a la Alcaldía de Guayaquil, una cifra todavía abultada, pero ligeramente inferior a los 17 que postularon a esa dignidad en las elecciones del 2019. Un número similar de aspirantes buscan la Prefectura del Guayas, también una cifra considerables, pero menor a los 20 que aspiraron en el 2019.

Esta es la lista que aún no es la definitiva dado que las inscripciones deben atravesar un proceso de revisión de requisitos e impugnación antes de obtener el título oficila de candidatos.

ASPIRANTES A LA ALCALDÍA DE GUAYAQUIL

- Jimmy Jairala. Centro Democrático (lista 1)

- Ecuador Montenegro. Unidad Popular (lista 2)

- Rocío Serrano. Sociedad Patriótica (lista 3).

- Aquiles Álvarez. Revolución Ciudadana (lista 5)

- Cynthia Viteri. Partido Social Cristiano (lista 6)

- John Garaycoa. Izquierda Democrática (lista 12)

- Jaime Páez. Democracia Sí (lista 20)

- Pedro Pablo Duart. SUMA (lista 23)

- Jonathan Parra. MOVER (lista 35)

- Iván Tutillo. Renovación (lista 61)

ASPIRANTES A LA PREFECTURA DEL GUAYAS

- Juan Cervantes. Unidad Popular (lista 2)

- Nicolás Lapentti. PID (lista 4)

- Marcela Aguiñaga. Revolución Ciudadana (lista 5)

- Susana González. Partido Social Cristiano (lista 6)

- Richard Intriago. Izquierda Democrática (lista 12)

- Jorge Triviño. Pachakutik (lista 18)

- Francesco Tabacchi. CREO (lista 21)

- Norma Quiñónez. SUMA (lista 23)

- Andrés Guschmer. RETO (lista 33)

- Héctor Vanegas. MOVER (lista 35)

El Consejo Nacional Electoral calcula que en el mes de diciembre, una vez transcurridos todos los procesos de revisión e impugnación, poder conocer con certeza quiénes son los candidatos oficiales para las elecciones del 2023 en donde se escogerán prefectos (as), viceprefectos (as), alcaldes (as), concejales urbanos y rurales, vocales de Juntas Parroquiales y miembros del Consejo Nacional Electoral. El ente electoral recibió 8.556 formularios en este mes para presentar candidaturas.