Sin temor a quedarse afuera. Minutos antes de que el periodo de inscripción de las candidaturas culmine, varias organizaciones políticas concurrieron a la Delegación Electoral de Guayas del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según sus representantes, los problemas "de último minuto" provocaron que se demore el proceso de inspección.

"Son los candidatos que dejaron las cosas para el último", indicó a EXPRESO el presidente del Tribunal Electoral de Pachakutik en Guayas, José Calderón. "Algunos recién hoy terminaron su currículum, se tomaron las fotos y más", continuó y reconoció que también han "estado al límite" por las renuncias de otros precandidatos.

Por su parte, la recién oficializada candidata a la Alcaldía de Milagro por el partido Democracia Sí, Ana Márquez, señaló que la demora de su inscripción y de la lista de concejales se debió a que "otro grupo se quiso inscribir y nos hizo problema. Ya tenemos sus renuncias y estamos esperando a registrar a mi grupo".

Por otro lado, precandidatos del Partido Socialista Ecuatoriano, que llegaron a la delegación a inscribirse para la Alcaldía y concejalías de Nobol, no alcanzaron a registrar a todos sus precandidatos. Según indicó uno ellos, personal del CNE les dijo que debían "completar unos sellos" de la Junta Electoral para proceder a la firma de actas. Sin embargo, al intentar alcanzar a la Junta, llegó el cierre del periodo y los integrantes de la Junta se marcharon.

Esto, según explicó el director de la Delegación Electoral de Guayas, John Gamboa, se debe a que "lamentablemente los partidos políticos no pudieron cumplir a tiempo por el encabezamiento (de mujeres en las listas) o la integración de jóvenes". Así mismo, adelantó que hasta el final del periodo se recibió cerca de 700 formularios de los 958 previstos. Sin embargo, precisó que no es la cifra final porque "no sé cuántos más recibió la Junta Electoral físicamente".

Hasta las 18:00 del 20 de septiembre de 2022 las organizaciones políticas tenían plazo para inscribir sus candidaturas que participarán en las seccionales de 2023. Seis horas antes del cierre, Gamboa indicó que a penas el 55% de los candidatos previstos se habían inscrito. El funcionario hizo hincapié en que no habría prórrogas.