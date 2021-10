Este viernes se cumple un mes del estado de excepción en las cárceles del país y en plena víspera el director del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI), Bolívar Garzón, admitió que “no hay garantías” de que pueda suceder otra masacre que dejó 119 asesinados cruelmente.

“Puede pasar todo, yo no puedo garantizar de que eso no vaya a pasar, es infraestructura muy vieja, tiene muchos recovecos, muchos escondites, que es muy difícil llegar a donde están, ellos le llaman caletas, que tienen años ahí. Se hizo la requisa y no se encontró ni un arma”.

Estos controles se realizan en coordinación con el Ejército y Policía Nacional, según lo anunciado en días anteriores, en lo que va de octubre se han realizado 10 operativos. Sin embargo, no detalló el número de elementos decomisados en los controles ejecutados.

Sin embargo, Garzón dijo que como entidad no “autorizados ni en la capacidad operativa, legal ni administrativa” para realizar por sí solos el control del armas.

Garzón aseguró que “retomar el control les tomará un buen tiempo”. Una muestra de su alcance es que en el operativo de requisa de armas del martes pasado no se encontró ni una sola. Esta fue una intervención que duró cuatro horas y se dio luego de la paralización de la balacera por la falta del servicio de energía eléctrica en los centros de reclusión.

Durante el corte de luz, los reos se negaron a ser contados, como parte de la identificación diaria que se ejecuta en las noches y en las mañanas.

El funcionario no tuvo reparos en señalar que “el sistema está colapsado”, así lo hemos recibido, ha habido una omisión de acciones en todos estos años y tratamos de corregir todo.

“Nosotros no tenemos inteligencia penitenciaria como institución, quien lo hace es la Policía Nacional”.

Otro de los problemas identificados y denunciados es que siguen carentes del número de guías penitenciarios poder cumplir con la vigilancia en los centros de reclusión del país.

“Tenemos 1.650 agentes penitenciarios para 36.000 privados de libertad que se dividen en tres grupos, los que están en retén, el que está trabajando y los que están libres. Es decir son como 500 para todo el país.

No obstante, Garzón señala que han hecho una planificación y que han pasado del diagnóstico a la acción. Sin embargo, en la cita no se dio una cifra de las armas decomisadas en las requisas efectuadas.

En relación a las garitas y puestos de vigilancia que se identifican en ciertas esquinas altas de las infraestructuras de los centros de reclusión, justificó que la instalación de estos puntos es para “defenderse entre ellos mismos” y que al momento en el que la Policía Nacional ingresa a realizar los controles los destruyen “inmediatamente”, acotó.

Actualmente enfatizó que trabajan en varios frentes, uno de ellos es la creación de una propuesta de ley que permita mejorar el sistema penitenciario del país, la profesionalización de los guías penitenciarios y la reducción del hacinamiento en los centros de reclusión en todo el país.

Hasta mientras, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional presentará este viernes un informe situacional de las cárceles del país para que se debata en el pleno y se determine las acciones a tomar para solucionar la medida.

Ese informe cuenta con datos proporcionados de 26 instituciones vinculadas al sistema de seguridad penitenciaria, en dicha jornada no se descarta la recomendación de juicio político a autoridades.

Pedido de información

Autoridades provinciales de justicia se reunieron con el gobernador del Guayas ayer para solicitarle información al SNAI de la disponibilidad de grilletes electrónicos en la provincia. Así también a la Corte Provincial para conocer de los arrestos domiciliarios no permanentes.