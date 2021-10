Una veintena de hombres vestidos con ropa oscura, portando armas y mascarillas, aparece en un video que dura 44 segundos y fue difundido en redes sociales. Las imágenes no son grabadas de cerca como para poder apreciar sus rostros o si son jóvenes o mayores.

Detrás de ellos se aprecian árboles y por la vegetación parecería que las imágenes se grabaron en algún sector rural, aparentemente de la Costa.

“Aquí los fantasmas van a hacer limpieza de tiguerones, lobos, lagartos, de los samir y los ben10 que sabemos que es un brazo armado de ti Leandro que quieres montar la que no haces nada”, dice una voz con acento costeño. Las organizaciones que ha mencionado se disputan el control del territorio para distintos delitos dentro y fuera de las cárceles. Guerra entre bandas que en lo que va del año ha dejado más de 250 reos muertos.

Al tal Leandro le acusa de ser financiado para que haga destrozos dentro y fuera de las cárceles. La voz que, por la distancia de la ubicación del grupo parecería haber sido grabada en Off, afirma que se les está dejando en claro que todos los extorsionadores y sicarios de esas organizaciones están bien identificados.

Privilegios para cabecillas con la anuencia de autoridades Leer más

“Si no paran la mano van a ser ejecutados por nuestro grupo de limpieza”, amenaza el que parece ser el líder del grupo que añade que están bien preparados para repeler y enfrentar cualquier ataque. Ofrecen empezar la limpieza por Durán. Rastrillan sus armas y se declaran activos.

Si el vídeo es real, un montaje o pertenece a alguna agrupación, es algo que se analiza ya en la Policía, según confirmó el general Mauro Vargas, director de Inteligencia. “Estamos verificando qué hay atrás de estos vídeos”, dijo.

Es que la Policía siempre investiga toda información que surge y en este caso se está tratando de comprobar si es real o no, señaló el general Fausto Salinas, director de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Cada información es analizada por las unidades de Inteligencia e Investigación para ver si incumplen con alguna norma.

Luego de analizar las imágenes, Freddy Viera, asesor en seguridad, señaló que al momento existe una especie de guerra psicológica. Mencionó por ejemplo la publicación que asegura que un policía que habría elaborado el parte de la salida de la cárcel de la pareja de alias Fito, vestida como guía penitenciaria, fue asesinado en Guayaquil. Pero en realidad se trataría de otro uniformado.

La difusión de esa clase de videos conlleva a una circunstancia: el país no ha podido manejar la crisis en el sistema carcelario, señala el experto. Según el experto, la razón es porque hasta el momento han ocupado los cargos funcionarios que no pueden manejar ese tipo de crisis. Recuerda que hay 8.000 personas privadas de la libertad que están en estado de sublevación.

Sugiere la conformación de un comité de crisis que debió integrarse hace mucho tiempo. Esa instancia tendría que tener el contingente de policías como generales que hayan dirigido operaciones de control.

La idea de contar con expertos y formar un comité de crisis tiene que ver con que “se encuentra totalmente contaminado el entorno de las cárceles” en donde se han dado actos de intimidación a través de pasquines en contra de guías penitenciarios y policías.

“Hay una guerra y está declarada entre las bandas”, menciona. Eso habría ocurrido tras el asesinato de alias Rasquiña que tenía controlada la situación en las cárceles. Con su muerte surgieron al menos cuatro líderes que se quieren tomar el control. No descarta que el vídeo no sea real porque es muy fácil imitar y decir aquí hay carteles mexicanos mientras no haya pruebas, dice.

Por el análisis de las armas una de las hipótesis apuntaría a que son los mismos integrantes de bandas como los Choneros que, valiéndose de la situación quieren matar a los otros rivales.

La cifra

119

asesinatos dejó la última revuelta ocurrida a finales de septiembre en la cárcel de Guayaquil.