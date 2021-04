Fusarium (Foc R4T): Venezuela hace sonar una nueva alarma en Ecuador

Ya se sabe desde 2019 que Colombia está infectado con el Fusarium Raza 4 (FOC R4T) y desde este 2021 Perú. Ahora le toca el turno a Venezuela.

Aunque las autoridades venezolanas no han anunciado que en sus plantaciones exista o no el mortal hongo, circulan fotos y vídeos en donde claramente existen evidencias del ataque de Fusarium.

“Claramente es fusarium”, dice a EXPRESO el exministro de Agricultura, Alfredo Saltos, al ver las fotografías compartidas por este diario.

Aunque hay versiones no oficiales de que el hongo ingresó a Colombia por medio de material vegetativo importado por una empresa multinacional, que es la dueña del predio donde se halló el primer caso en La Guajira (zona fronteriza), las autoridades del vecino país han señalado que no se pudo establecer la vía de ingreso del hongo, “aunque la mayor sospecha recae en que el foco infeccioso se encuentra en Venezuela, teniendo en cuenta que en la zona afectada en La Guajira hay trabajadores y visitantes de dicha nacionalidad.

Y es que esta labor de confirmación directa de la presencia de hongo en Venezuela ha sido compleja, “debido a la situación política y, según Jorge Hernán Palacino Córdoba, director Técnico Nacional de Sanidad Vegetal en el ICA (de Colombia), esta institución, como Organización Nacional de Protección Fitosanitaria, ha hecho encuentros con muchos países, pero desafortunadamente Venezuela no ha acudido a estos espacios, como tampoco a los encuentros fitosanitarios”.

Situación. La migración de venezolanos es una amenaza para la sanidad agropecuaria, por lo que el Gobierno extrema las medidas de control.

Patricio Almeida, director de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoo Sanitario (Agrocalidad) de Ecuador, señala que aunque hay una diplomacia fitosanitaria, este país no reporta datos a los demás países de la región.

“Es algo crítico el manejo de información con Venezuela. No tenemos información; se ha salido o ha dejado de participar en ciertos bloques regionales, eso no ha permitido que tengamos muchas información en temas referentes no solo a la agricultura sino a temas de salud (como la COVID)...”.

En temas fito y zoo sanitarios sí hay mucha incertidumbre de que es lo que se hace o deja de hacer en Venezuela, en los espacios en los que se ha tenido como la OIE que es el organismo de sanidad animal. Y en la CIPF, que es el órgano supranacional de sanidad vegetal, siempre hemos tenido información muy limitada. Eso genera cierta incertidumbre a nivel regional, anota.

“No sabría decir si es una alerta confirmada o si es que es un rumor, pero sí hay que ponerle mucho ojo a lo que hace o deja de hacer Venezuela; en ese sentido no solo a nivel de Ecuador sino de organismos como la CAN (Comunidad Andina), Oirsa (Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria) que ha solicitado, exhortado a que tome todas las medidas de protección, no solo con fusarium sino con aftosa (fiebre) o peste porcina clásica. El tema es sensible en Ecuador y por eso en territorios fronterizos hemos tomado todas las acciones para blindarlos ante el hongo”.