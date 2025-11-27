Fuerzas Armadas destruyen maquinaria de minería ilegal en Bella Unión

Militares operaron en Bella Unión y hallaron maquinaria e insumos que revelan una red ilícita

Militar participa en la destrucción de maquinaria utilizada para actividades de minería ilegal en Bella Unión

Las Fuerzas Armadas ejecutaron una operación militar de ámbito interno en el sector Bella Unión – Valle del Castillo, con el objetivo de neutralizar actividades de minería ilegal que afectaban a la Amazonía ecuatoriana.

La intervención forma parte de las acciones de control territorial que buscan reducir el avance de estructuras dedicadas a la extracción ilícita de recursos.

Maquinaria e infraestructura destruidas

Durante el operativo, el personal militar inhabilitó y destruyó infraestructura utilizada para la extracción ilegal de minerales. Entre los equipos encontrados estaban dragas, bombas de agua, diversos utensilios de minería, combustible y una clasificadora tipo Z, empleada para procesar material mineralizado.

Asimismo, se inhabilitó una excavadora, acción que impacta directamente en la cadena logística usada para sostener esta actividad ilícita dentro del sector.

Decomisos y aprehensiones

Como resultado de la operación, los militares decomisaron utensilios de minería, material mineralizado y dos motocicletas presuntamente empleadas para movilizar insumos y personal.

Además, se aprehendió a dos ciudadanos, quienes fueron entregados a la Policía Judicial para el inicio de los trámites legales correspondientes, en coordinación con las autoridades competentes.

Compromiso ambiental y de seguridad

Las Fuerzas Armadas del Ecuador reiteraron su compromiso con la protección de la Amazonía, el fortalecimiento del control territorial y la lucha contra actividades ilícitas que degradan ecosistemas frágiles.

La institución destacó que estas operaciones continuarán ejecutándose para frenar la expansión de grupos dedicados a la explotación de recursos naturales de manera ilegal.

