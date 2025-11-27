Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Militar destruye maquinaría empleada para la minería ilegal
Militar participa en la destrucción de maquinaria utilizada para actividades de minería ilegal en Bella UniónX: @FFAAECUADOR

Fuerzas Armadas destruyen maquinaria de minería ilegal en Bella Unión

Militares operaron en Bella Unión y hallaron maquinaria e insumos que revelan una red ilícita

Las Fuerzas Armadas ejecutaron una operación militar de ámbito interno en el sector Bella UniónValle del Castillo, con el objetivo de neutralizar actividades de minería ilegal que afectaban a la Amazonía ecuatoriana.

La intervención forma parte de las acciones de control territorial que buscan reducir el avance de estructuras dedicadas a la extracción ilícita de recursos.

RELACIONADAS

Maquinaria e infraestructura destruidas

Durante el operativo, el personal militar inhabilitó y destruyó infraestructura utilizada para la extracción ilegal de minerales. Entre los equipos encontrados estaban dragas, bombas de agua, diversos utensilios de minería, combustible y una clasificadora tipo Z, empleada para procesar material mineralizado.

Asimismo, se inhabilitó una excavadora, acción que impacta directamente en la cadena logística usada para sostener esta actividad ilícita dentro del sector.

Aeropuerto Simón Bolivar

Venezuela corta vuelos a Iberia, Avianca, Latam y más: esta es la razón

Leer más

Decomisos y aprehensiones

Como resultado de la operación, los militares decomisaron utensilios de minería, material mineralizado y dos motocicletas presuntamente empleadas para movilizar insumos y personal.

Además, se aprehendió a dos ciudadanos, quienes fueron entregados a la Policía Judicial para el inicio de los trámites legales correspondientes, en coordinación con las autoridades competentes.

RELACIONADAS

Compromiso ambiental y de seguridad

Las Fuerzas Armadas del Ecuador reiteraron su compromiso con la protección de la Amazonía, el fortalecimiento del control territorial y la lucha contra actividades ilícitas que degradan ecosistemas frágiles.

La institución destacó que estas operaciones continuarán ejecutándose para frenar la expansión de grupos dedicados a la explotación de recursos naturales de manera ilegal.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Fuerzas Armadas destruyen maquinaria de minería ilegal en Bella Unión

  2. Quito aplaza la restricción para camiones: estos serán los nuevos horarios

  3. Feriado de Año Nuevo 2026 en Ecuador: Gobierno confirma puente de cuatro días

  4. De asesor a presidente en pocos meses: así llegó Bernardo Cordovez a dirigir el IESS

  5. Operativo destapa red criminal de los Águilas: menores eran parte clave

LO MÁS VISTO

  1. Devolución IVA: los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad

  2. Retrasos en devolución del IVA: Finanzas afirma que ha pagado más que en 2024

  3. Jubilados reclaman al Gobierno cumplir la promesa de pensión igual al salario básico

  4. Pabel Muñoz anticipa cambios en su equipo de trabajo: ¿a quiénes pidió la renuncia?

  5. Bryan Soria: revelan nuevos detalles del crimen en un Porsche en Samborondón

Te recomendamos