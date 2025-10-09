Frustran atentado con explosivos en la Penitenciaría del Litoral

Los criminales dejaron un vehículo cargado con dinamita y un tanque de gas

Una alerta por presuntos explosivos generó gran conmoción la tarde de este jueves, 9 de octubre de 2025, en los alrededores de la Penitenciaría del Litoral, ubicada en el kilómetro 17 de la vía a Daule, al norte de Guayaquil.

Según el ECU-911, la alerta se activó a las 14:35, tras el hallazgo de un vehículo abandonado frente al centro penitenciario, lo que motivó una rápida respuesta de las autoridades.

Unidades del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) acudieron al lugar, donde procedieron a desalojar la zona, aislar el automóvil y realizar la inspección técnica correspondiente para confirmar la presencia de explosivos.

Como parte del operativo, se cerró el tránsito vehicular y peatonal en ambos sentidos de la vía, y un helicóptero sobrevoló el área como parte de las labores de vigilancia y control ante una posible amenaza mayor.

El ministro del Interior, Jhon Reimberg, se trasladó al sitio y lideró el operativo, respaldado por un fuerte despliegue de seguridad.

Confirmación del artefacto explosivo

A las 17:00, Reimberg confirmó que dentro del vehículo se encontraron cinco tacos de dinamita adheridos a un tanque de gas, además de cargas secundarias diseñadas para amplificar el daño.

Según el ministro, fue el personal de Inteligencia quien detectó el vehículo sospechoso, y se presume que el plan de los delincuentes era movilizarlo en la noche hasta la entrada del reclusorio, con el fin de detonar los explosivos.

Segundo ataque en menos de dos semanas

Este es el segundo atentado con explosivos registrado en la zona carcelaria en menos de 15 días. La noche del pasado 26 de septiembre, una camioneta cargada con explosivos estalló frente a la Cárcel Regional, conocida como La Roca.

Esa detonación provocó serios daños materiales, aunque no se reportaron víctimas mortales ni heridos graves.

