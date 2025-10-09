Expreso
Amenaza de coche bomba en la Penitenciaría.

Amenaza de coche bomba fuera de la Penitenciaría del Litoral

La zona fue acordonada y permanece bajo resguardo de la Policía

Una amenaza de coche bomba encendió las alertas de las autoridades en las inmediaciones de la Penitenciaría del Litoral, este 9 de octubre.

La emergencia se registró alrededor de las 14:00, cuando un vehículo sospechoso fue detectado cerca del complejo penitenciario ubicado en el norte de la ciudad.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó el hecho a través de su cuenta en la red social X, donde informó que la zona fue acordonada y permanece bajo resguardo de la Policía Nacional.

“Pedimos a la ciudadanía mantenerse fuera del perímetro de seguridad establecido”, publicó el ministro.

Según las primeras investigaciones, se presume que el automotor contiene una gran cantidad de explosivos, por lo que las autoridades ordenaron el cierre de la vía a Daule, como medida preventiva.

En el lugar se desplegó personal especializado de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), que trabaja para verificar y desactivar cualquier posible carga explosiva.

El incidente ocurre en medio de una creciente ola de violencia vinculada a bandas criminales que operan tanto dentro como fuera del sistema penitenciario ecuatoriano. La Penitenciaría del Litoral ha sido escenario de múltiples motines y enfrentamientos entre grupos delictivos en los últimos años.

