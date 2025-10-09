Amenaza de coche bomba fuera de la Penitenciaría del Litoral

La zona fue acordonada y permanece bajo resguardo de la Policía

Una amenaza de coche bomba encendió las alertas de las autoridades en las inmediaciones de la Penitenciaría del Litoral, este 9 de octubre.

La emergencia se registró alrededor de las 14:00, cuando un vehículo sospechoso fue detectado cerca del complejo penitenciario ubicado en el norte de la ciudad.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó el hecho a través de su cuenta en la red social X, donde informó que la zona fue acordonada y permanece bajo resguardo de la Policía Nacional.

“Pedimos a la ciudadanía mantenerse fuera del perímetro de seguridad establecido”, publicó el ministro.

Mujer fallece tras accidente en ducto de ascensor del hospital Luis Vernaza Leer más

Según las primeras investigaciones, se presume que el automotor contiene una gran cantidad de explosivos, por lo que las autoridades ordenaron el cierre de la vía a Daule, como medida preventiva.

RELACIONADAS Correísmo pide que la CC declare inconstitucional la designación del fiscal Alarcón

En el lugar se desplegó personal especializado de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), que trabaja para verificar y desactivar cualquier posible carga explosiva.

#ATENCIÓN



En relación a la amenaza de coche bomba en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral, el sector se encuentra acordonado y resguardado por la Policía Nacional. Pedimos a la ciudadanía mantenerse fuera del perímetro de seguridad establecido. pic.twitter.com/Ud6QB9vitS — John Reimberg (@JohnReimberg) October 9, 2025

El incidente ocurre en medio de una creciente ola de violencia vinculada a bandas criminales que operan tanto dentro como fuera del sistema penitenciario ecuatoriano. La Penitenciaría del Litoral ha sido escenario de múltiples motines y enfrentamientos entre grupos delictivos en los últimos años.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO