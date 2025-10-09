Correísmo pide que la CC declare inconstitucional la designación del fiscal Alarcón

El coordinador de la RC, Juan González, encabeza la demanda que busca que la CC suspenda la designación de Alarcón

El coordinador de la Revolución Ciudadana (RC), Juan Andrés González, encabezó la acción que presentaron varios asambleístas del correísmo para que la Corte Constitucional (CC) declare como inconstitucional la designación del nuevo fiscal subrogante, Carlos Leonardo Alarcón Argudo.

Según el documento, con fecha del 8 de octubre de 2025, la acción busca impugnar la resolución que emitió el Pleno del Consejo de la Judicatura el pasado 3 de octubre, para nombrar a Castro como el reemplazo del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, quien lo sustituirá en caso de ausencia temporal o definitiva" y pide que la Corte "disponga la nulidad e inaplicación" de esa decisión.

Para los demandantes, la medida tomada por el organismo, presidido por Mario Godoy, "vulnera el derecho a la seguridad jurídica", pues cuestiona a la Judicatura por haber efectuado ese nombramiento, cuando no sería su competencia.

¿Por qué el correísmo está en contra de la designación?

González y los demás accionantes alegan que corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la designación de esa autoridad, "luego de agotar el proceso de selección correspondiente", como lo establece el numeral 11 del artículo 2028 de la Carta Magna.

Una Fiscalía debilitada, en manos de Carlos Alarcón Leer más

Además, la petición considera que se vulnera el debido proceso y la tutela judicial efectiva, pues indica que luego de la renuncia de Diana Salazar, las funciones de Toainga también debían ser suspendidas. Por ello, el correísmo alega que la Judicatura designó "a una autoridad no prevista en la ley un 'fiscal general subrogante del subrogante'". También cuestionan que se lo haya nombrado por fuera del listado oficial de agentes fiscales en orden de puntuación elegibles.

Para los demandantes, la designación podrían generar inseguridad jurídica en los proceso penales, "lo que podría dar lugar a impugnaciones o nulidades procesales", y causar efectos que dañen la confianza pública y la estabilidad institucional.

¿Quién es Carlos Alarcón?

Carlos Alarcón, un fiscal de bolsillo para Daniel Noboa Leer más

La designación de Alarcón ha sido fuertemente cuestionada desde el día de su nombramiento y se lo ha tildado como "fiscal de bolsillo de Daniel Noboa", pues el funcionario del Ministerio Público ha llevado los casos relacionados con el presidente: Nene, en contra del hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad; Triple A, en contra de Aquiles Álvarez; y el de seguros Petroecuador, en contra de su excuñado, Federico Goldbaum.

Luego de mencionar sus cuestionamientos, solicitaron que la Corte tramite el recurso con prioridad y que convoque a una audiencia pública al procurador del Estado, Juan Carlos Larrea, al director de la Judicatura, Jorge Valencia, y a los accionantes para exponer "los argumentos de la demanda".

También piden que la CC disponga que la resolución sea suspendida de forma temporal hasta que el organismo emita su resolución.

La demanda en contra del nombramiento de Castro se registra una semana después de que Godoy y los demás vocales designaron a Castro en una polémica sesión, mientras el Consejo de Participación avanza lentamente el proceso de selección del nuevo Fiscal General del Estado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!