La fotografía en donde el asambleísta Ronny Aleaga aparece en la piscina de Xavier Jordan Mendoza se viralizó desde el sábado 28 de mayo.

Han pasado cinco días y el asambleísta por Guayas ha preferido el silencio. No respondió a Expreso cuando se le preguntó. Ahora, Rafael Correa, líder del movimiento Revolución Ciudadana le ha pedido que rinda cuentas al país.

La historia de la foto fue un punto de interés en la comparecencia del comandante de la Policía, Fausto Salinas, en la Comisión de Fiscalización.

Fernando Villavicencio expuso la foto y otro oficial detalló que en la imágen aparecía Xavier Jordan, un prófugo de la justicia por su vinculación con la trama de corrupción hospitalaria. Él además era el dueño de la casa en donde fue detenido Leando Norero, quien habría lavado dinero del narcotráfico.

Reunión. Aleaga, segundo desde la izq., junto a Xavier Jordan, de barba rubia, quien está prófugo en Ecuador. Cortesía

El abogado de Jordan confirmó que la imagen correspondía a una reunión social, pues Aleaga tiene una relación íntima con una familiar de Jordan.

Aleaga, en cambio, no dijo nada. Incluso Rafael Correa, prófugo por corrupción, lo defendió en un primer momento.Desde Bélgica, el expresidente dijo que no era un delito hacerse fotos. “¿Qué delito ha cometido Ronny Aleaga?”.

Sus comentarios generaron una avalancha de críticas en redes y al ser cuestionado por un usuario de Twitter sobre lo ético escribió: “Muy claro: no es ético ni moral. Acabamos de tener una reunión muy dura en RC5 (Revolución Ciudadana). No se me había informado que este tipo, Jordan, tenía orden de prisión. Eso cambia totalmente las cosas. Nuestro comité de ética va a investigar. Con dolor, asambleísta Aleaga debe explicación al país”.

El legislador por Guayas, quien se identifica como un miembro de los Latin Kings, convocó a una rueda de prensa para la tarde de este jueves 2 de junio, pero a última hora la canceló.