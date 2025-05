Foto de Daniel Noboa y Gustavo Petro reveló incómodo momento en visita a León XIV

La entronización del Papa León XIV en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, reunió a decenas de jefes de Estado del mundo. Sin embargo, una imagen en particular captó la atención de medios y analistas: la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sentado junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante la solemne ceremonia religiosa.

La escena, aparentemente cordial, ha despertado interrogantes sobre un posible momento de incomodidad entre ambos líderes, marcado por las recientes declaraciones de Petro sobre el proceso electoral ecuatoriano.

Declaraciones de Petro marcaron la antesala del encuentro

En abril de 2025, Gustavo Petro expresó en su cuenta de X que no reconocía los resultados de las elecciones presidenciales en Ecuador. “No puedo reconocer las elecciones en Ecuador”, afirmó, señalando que la jornada electoral se llevó a cabo bajo estado de excepción en siete provincias, con fuerte presencia militar y serias observaciones por parte de la OEA.

Esta postura, que generó controversia regional, fue interpretada por algunos como un gesto de deslegitimación hacia Daniel Noboa.

¿Coincidencia protocolaria o gesto diplomático?

Durante la misa papal, Petro y Noboa estuvieron ubicados en el lateral del altar central, junto a otras figuras de alto nivel como Dina Boluarte (Perú), Santiago Peña (Paraguay) y otros líderes latinoamericanos.

Aunque algunos analistas creen que su cercanía obedeció al protocolo vaticano, otros consideran que la colocación pudo haber sido una oportunidad para suavizar tensiones o, al menos, mostrar neutralidad en un escenario internacional. No obstante, no hubo señales claras de diálogo entre ambos mandatarios durante la ceremonia.

El simbolismo del silencio entre Petro y Noboa

Daniel Noboa y Gustavo Petro, juntos pero distantes durante la entronización del Papa León XIV

A pesar de compartir un mismo espacio, no se registraron intercambios visibles entre Petro y Noboa. El silencio entre ambos líderes fue notorio y no pasó desapercibido para quienes siguen de cerca la política regional. La incomodidad entre ambos pudo haberse acentuado por el hecho de que Petro no ha rectificado ni moderado sus declaraciones previas.

Por su parte, Noboa asistió acompañado de su esposa, Lavinia Valbonesi, y de su comitiva oficial, sin emitir comentarios sobre el distanciamiento con el presidente colombiano.

