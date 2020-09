“El FMI puede decir lo que sea, yo reduciré impuestos”

Algo desconocido para las nuevas generaciones, Isidro Romero trae casi siempre a colación la que dice fue su “exitosa” gestión al frente del equipo de fútbol Barcelona de Guayaquil. Marca distancia de los políticos con quienes asegura no querer tener acuerdos, aunque él no es nuevo en las lides electorales.

La unidad electoral cae en tierra árida Leer más

¿Cuando menciona su paso por la dirigencia deportiva intenta marcar un símil de lo que haría en la presidencia?

No tienen nada que hacer una cosa con la otra. Mi vida está marcada por mi actividad empresarial en donde he creado empresas en diversas áreas. Si lo rememoro constantemente es porque el fútbol me llenó mucho en la vida, me permitió dar alegría a la gente y cambiar el nivel de vida de los jugadores.

Fue diputado, aunque ahora se desmarca de los políticos...

Así es, fui diputado con la mayor votación nunca antes vista para un diputado. Nunca me gustó la política. En 1998, cuando Jaime Nebot desistió de ser candidato a presidente me propusieron ser precandidato. Quería formar binomio con Rodrigo Paz, pero en realidad no estaba feliz, no sentía la necesidad de servir al país desde ese ámbito y lo más importante: no estaba preparado para asumir ese reto, porque no es solo cuestión de decir sí.

Se alejó de la política, al punto que no se le escuchó nada en la década correísta...

Bueno y qué han hecho los que dicen que enfrentaron al correísmo. Son los que apoyan hoy en día al propio correísmo y a Lenín Moreno. ‘Los grandes políticos del Ecuador’ solo son grandes colaboradores del desastre del gobierno, porque los partidos han estado junto al gobierno y causaron este desastre.

Si el país estuviese bien manejado, en marcha y todos con trabajo, jamás habría buscado la presidencia.

¿Cómo ve la alianza CREO-PSC? ¿Por qué no unirse en lugar de dispersar el voto?

Esa no es una alianza natural, porque ambos partidos siempre han estado en oposición y ahora por necesidad creen que van a ganar una elección uniendo el vinagre con el aceite. Qué equivocados están... Tengo el apoyo de los movimientos sociales y he tenido que recurrir a un partido político para poder candidatizarme porque la ley no me permite ser candidato independiente.

Y recurrió a Avanza que ha tenido cuestionamientos en los últimos años...

Tanto se habla de Ramiro González y lo que no se dice es que Avanza se creó por la voluntad de más de 900.000 campesinos agrarios. Quien manejó esto luego fue González que cometió errores y hoy está huido del país y rechazado por el partido. La actual directiva es limpia, sana y renovada, pero tanto hablan de la corrupción.

¿Le parece un exceso, la gente habla hasta de oportunismo, engrosar una lista con 16 precandidatos?

Esto parece carrera de caballos, es verdad, hay cualquier cantidad de candidatos. Yo por qué voy a declinar si ya he tomado una decisión en mi vida de ir adelante, y voy a cumplir. Si el pueblo me da el voto y me pide que siga adelante, no tengo por qué declinar.

¿Mantendrá los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional (FMI)?

Una papeleta electoral hecha por mujeres sería más corta Leer más

Estoy en contra del FMI y este gobierno ha pedido cualquier cantidad de plata en lugar de potenciar las riquezas del país que están paralizadas. El FMI puede decir lo que sea, pero voy a reducir impuestos para reactivar la producción. El FMI lo que ha hecho es destruir la economía de todos los países en los que intervino.

En un país en el que los empresarios también han sido desprestigiados, ¿qué le hace pensar que llegará al gobierno un empresario?

El que mira al Ecuador sabe que lo que tiene hoy en día es producto de la actividad privada. Los empresarios son y han sido el motor de la economía del país, pensar lo contrario es una ignorancia total. Mientras la empresa privada lo que ha hecho es crear y crear, los gobiernos lo que han sabido es robar y robar.

¿Está de acuerdo con que se transparenten cifras como lo que han pagado los aspirantes por concepto de impuestos?

Eso está bien, se lo tiene que hacer y se lo ha hecho, no es algo nuevo.