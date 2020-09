Una papeleta electoral hecha por mujeres sería más corta

Consultadas por este Diario, un grupo de mujeres destacadas en sus profesiones o ámbitos en que se desenvuelven, citan pocos nombres de posibles candidatas a la Presidencia de la República.

La hipotética “papeleta” resultante tendría menos rostros que los de hombres anunciados hasta ahora. Son menos de una decena de mujeres, entre las que predominan abogadas dedicadas al activismo social, defensoras de derechos humanos y de género.

La manera como se va conformando la papeleta para elegir al próximo gobernante del país, en febrero de 2021, ha generado una amplia polémica por el alto número de los precandidatos a la Presidencia (16), así como por la escasa presencia femenina (1, tras la alianza PSC-CREO).

Ante ello, este Diario decidió solicitar a mujeres -algunas de ellas que ocupan cargos dirigenciales, gremiales, institucionales o que se han destacado en sus actividades- que mencionaran nombres de otras congéneres que, a su criterio, podrían ser postuladas a la primera magistratura del Ecuador.

La mayoría coincidió en que sí existen mujeres con suficiente capacidad y méritos para ser candidatas e, incluso, presidentas del país, pero que antes que proporcionar nombres, es preciso establecer el perfil requerido: honradez, honestidad, capacidad y experiencia, aparte de otras cualidades que se consideran netamente femeninas.

¿A las mujeres las discriminan o ellas se apartan de la política activa? A criterio de las consultadas, persiste el machismo y discriminación en las organizaciones partidistas. Lo que, sumado al desprestigio del quehacer político y la carga adicional de trabajo en casa que ha representado la pandemia de la COVID-19, les impide o las disuade de tener una mayor presencia en la política activa.

Interrogadas, a su vez, si ellas estarían dispuestas a aceptar una postulación, cinco de las nueve alegaron su condición de integrantes de entes no partidistas para indicar que, al menos por ahora, no lo harían. Cuatro respondieron que sí.

De manera paralela, a través de sus cuentas en redes sociales, este Diario solicitó también mencionar nombres de mujeres que pudieran ser postuladas a la Presidencia del país.

El resultado, que en cambio tuvo nombres más conocidos de la política activa, coincidió en que, aún así, la papeleta de mujeres propuesta también sería más corta.

A continuación, las nueve entrevistadas por EXPRESO y sus respuestas a las siguientes dos preguntas:

1: ¿Puede mencionar los nombres de tres mujeres ecuatorianas que podrían ser candidatas a la Presidencia de la República?

2: ¿A qué atribuye la baja presencia femenina en la posible papeleta electoral presidencial y en la política activa del país?

CATERINA COSTA, abogada, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil Cortesía

1: Más allá de los nombres que pudiera darle, creo que Ecuador ya necesita a ese nivel una persona que aporte al cargo con la diversidad que conlleva el perfil femenino.

2: La pandemia nos ha afectado fuertemente. La mujer está concentrada en levantar a su familia y a quienes la rodean, pero también decepcionada de la política. Necesita un espacio para tomar fuerzas y eso conlleva un distanciamiento temporal.

PATRICIA CASTILLO, doctora (PhD) en Biomedicina Animal. Cofundadora de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas Cortesía

1: A título personal, conozco perfiles interesantes por el estilo de liderazgo, como el de la rectora de la Espol (Cecilia Paredes), que es este manejo de interacción directa con los sectores de la producción.

2: La idea no es solo poner un nombre, sino que sea parte de un plan de trabajo, o mejor aún, que traiga su plan de trabajo. El problema es que las candidaturas se dan de forma sumamente improvisada.

LUCÍA FERNÁNDEZ, empresaria, presidenta de la Cámara de Comercio de Manta, Manabí cortesía

1: Existen muchas mujeres capacitadas para ejercer la Presidencia. Sería muy mezquino y poco oportuno singularizar nombres.

2: Por un lado tenemos partidos políticos cuyos dueños o caudillos determinan bajo su estricto criterio quiénes son las candidatas; por otra, está tan desprestigiado el quehacer político que para una madre, esposa o hija de principios, es imposible que se involucre.

ZOILA VALENCIA, Capitán de Navío de la Armada del Ecuador, ahora en servicio pasivo Cortesía

1: Antes de mencionarlas, más bien me preguntaría si al menos poseen tres principios básicos, que cualquier candidata o candidato deberían poseer: la honestidad, la lealtad y el respeto.

2: La discriminación a la mujer aún existe. Me atrevería a decir que temen fallar y ser blanco de críticas y burlas. No olvidemos que cuidamos con celo nuestra imagen y no aceptamos equivocarnos.

MARCELA VÉLEZ, estudiante universitaria de Medicina, vicepresidenta de la FEUE Cortesía

1: Por qué no pensar en rostros propuestos por tener una postura firme en sus convicciones y lealtad a sus diferentes proyectos políticos, como es el caso de Marcela Aguiñaga y Cristina Reyes.

2: No es que a la mujer la marginen o que ella se automargine de la participación política, lo que pasa es que la cultura no ha cambiado, todavía hay rezagos de machismo en Ecuador y el mundo.

LOURDES SERRANO, educadora y directora de Girls in Tech JUAN FAUSTOS

1: Dado que nuestra organización no es partidista, no podría recomendar nombres. Pero hay mujeres preparadas para el cargo.

2: El sistema es el obsoleto, la forma como vemos y esperamos que sea un político (prepotente, mandón) es obsoleta. Las mujeres no deben verse como los políticos de antaño para participar en elecciones. Las mujeres son capaces de serlo sin dejar de ser ellas.

MOIRA CASTELLANOS, activista social, asesora de organizaciones barriales, comunitarias. Cortesía

1: Martha Cecilia Villafuerte, licenciada y activista social pro-vida; María de Lourdes Rosales, abogada y activista social; Moira Castellanos, activista, coordinadora y asesora de organizaciones sociales, de barrios y del pueblo montuvio.

2: La falta de voluntad, de tener carácter y conciencia social para actuar. El temor o la duda no las dejan avanzar. A veces también hay otras personas que les aconsejan que desistan.

MERCY MUÑOZ, coordinadora del Comité Provincial de Mujeres de Tungurahua Cortesía

1: Mirian Masaquiza mujer indígena kichwa que trabaja por la inclusión y derechos de la mujer andina. Katherine Chalá, mujer afro que trabaja en Derechos Humanos. Rocío Rosero, trabaja en colectivos de derechos de las mujeres.

2: La violencia política, discriminación, falta de recursos, la ausencia de una estructura de movimientos y partidos desde las mujeres, no permiten mayor participación.

ANDREA LEDESMA, abogada, fundadora de la ONG 1800 Migrante, de Azuay. Cortesía

1: Anabella Azín y Karla Morales hubieran sido buenas candidatas. También Cristina Reyes, pero su nombre está en la mesa de negociaciones, no como candidata fija.

2: Refleja la realidad nacional donde falta formación política de las mujeres. Persiste el patriarcado, de ahí que es común que en las listas primero se coloque el nombre de un hombre y luego el de una mujer solo para cumplir la norma.