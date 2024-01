¿Dónde está Fito? Cambio de apariencia, rutas de escape y otras hipótesis

La desaparición de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue descubierta el domingo 7 de enero, cuando comandos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas ingresaron a la Cárcel Regional, de Guayaquil, para trasladarlo a otro centro de mayor seguridad, en el que no contaría con los lujos y beneficios que tenía en su pabellón.

Cuando los uniformados llegaron a su celda, lo único que encontraron del líder de 'Los Choneros' fueron las evidencias de la ostentosa vida que llevaba en prisión, pero no hallaron algo que les permitiera localizarlo.

Los investigadores ni siquiera tienen claro cuándo o cómo huyó, según ha declarado públicamente el presidente de la República, Daniel Noboa, pues él ha asegurado que existe un informe que ubica a Fito en su celda la noche del sábado 6 de enero, pero no existe certeza de que dicho documento plasme la verdad.

44 años tiene José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

Entonces, ¿qué se sabe de Fito? Las autoridades mantienen las indagaciones de su escape en reserva, pero para conocer qué podría hacer el capo, ahora considerado líder de un grupo terrorista, EXPRESO consultó a expertos para analizar las posibles decisiones del jefe chonero.

Dinero y nexos

Para Nelson Yépez, experto en seguridad y gerente de una compañía de esa rama, lo primero que hay que tener claro es que Fito tiene nexos y dinero, porque para desaparecer como un ‘fantasma’ “se necesitan muchos contactos y él los tendría. Entonces, para él pudo ser relativamente fácil salir de prisión”.

Esta hipótesis va de la mano con la afirmación realizada por Noboa durante una entrevista en radio Canela, en la que aseveró que en los dos gobiernos anteriores (de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso), Adolfo Macías entraba y salía de la cárcel cuando quería.

Para conocer a dónde podría haber escapado el jefe narco, Yépez considera que se debe determinar quiénes le ayudaron a huir, porque no todos lo habrían hecho por dinero, pues pudieron actuar únicamente por miedo, sin aceptar algo a cambio. El especialista menciona esta posibilidad porque uno de los lemas de Fito, que estaba también pintado en su calabozo, es ‘Plata o plomo’. “Tal vez alguien no agarró plata, pero ayudó porque no quería morir”.

Lo mismo dice Nelson Yépez, quien estima necesario que los países cercanos se preparen, porque no se puede dejar de lado esa posibilidad, al existir pasos clandestinos por los que Fito podría cruzar o haber transitado sin dejar rastros, sobre todo porque él desapareció antes de que los grupos de delincuencia organizada, como el que él lidera, sean considerados terroristas y existiera un decreto que los declarara objetivo militar.

La ruta chonera

El coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), Renato Rivera, retrocede en el tiempo para hacer el análisis que lo lleva a sospechar que Fito sí podría estar en Colombia.

Fito es oriundo de Manta, Manabí. En 2020 se convirtió en líder de 'Los Choneros' tras el asesinato de Rasquiña.

Él toma como referencia dos hechos importantes ocurridos en ese país con líderes de la banda. El primero, la recaptura de Jorge Luis Zambrano González, apodado JL o Rasquiña (asesinado en 2020), tras su fuga en 2013; y el segundo, el asesinato de Junior Alexander Roldán Paredes, alias JR, en 2023, en un pueblo del departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín.

Rivera señala que esos hechos evidencian las redes que tiene esta agrupación en el vecino país. “Es muy probable que haya salido a Colombia”.

Abanico de posibilidades

Kléber Carrión, exoficial de Inteligencia y además fundador de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), opina que hay un abanico de posibilidades luego de la fuga de alias Fito, porque pudo construir un búnker en alguna de sus propiedades, conseguir una identidad falsa o incluso realizarse cambios físicos.

“Fácilmente podría cambiar su aspecto con tan solo pagarle 3 o 4 veces a un médico. Estoy seguro de que se va a prestar para aquello. Se abren todas las posibilidades, sobre todo cuando nos damos cuenta de los nexos que tiene (...), porque no podemos desconocer que está haciendo alianza con otros grupos”, argumenta Carrión.

Para el oficial retirado, por más poder que tenga, Adolfo Macías necesita de acuerdos, no solo en Ecuador y tampoco únicamente con criminales, sino con financistas en cualquier ámbito.

Carrión cree que el capo podría estar aún en Ecuador, porque al ser un jefe de alto nivel en el crimen organizado, siempre va a llamar la atención. “Fito va a causar revuelo a donde vaya, inclusive en el mundo delictivo”, afirma.

Para mantener la situación controlada, el experto indica que Fito debe estar manteniendo la fidelidad de la gente que lo cuida con dinero, y ese es un problema, porque desde la clandestinidad se le complicaría efectuar con libertad sus movimientos.

Sin embargo, advierte que debe tener testaferros que lavan dinero e inyectan lo necesario para mantenerlo a buen recaudo.

‘Otro’ Fito

Kléber Carrión sostiene que en las investigaciones se debe tener en cuenta la elaboración de los posibles ‘nuevos rostros’ del criminal, porque es una de las características que podrían cambiar y “nosotros aún tenemos en mente la imagen del último Fito”.

