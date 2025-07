Fiscalización se apresta a otra sesión por sistema de salud: ¿Asistirá Xavier Jordán?

El 21 de julio de 2025, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional continuará con la investigación sobre corrupción y redes delictivas en el Sistema de Salud Pública. El presidente de dicha mesa legislativa, Ferdinan Álvarez (ADN), convocó a Xavier Jordán de forma presencial, y el exsocio de Daniel Salcedo ya respondió al llamado.

(NO TE PIERDAS: Daniel Salcedo abre la duda: ¿Deben cambiar las reglas de la contratación pública?)

De manera sorpresiva, la Comisión de Fiscalización inició esta investigación tras el pedido de comparecencia realizado por Daniel Salcedo, sentenciado por múltiples delitos.

El pasado 17 de julio, Salcedo fue recibido en la Asamblea bajo un fuerte operativo policial. Allí, los comisionados lo escucharon con atención y, luego de su intervención, Álvarez clausuró la sesión. No hubo espacio para preguntas ni interpelaciones. Salcedo abandonó el lugar “por motivos de seguridad”.

Ministro de Gobierno da crédito a versión de Salcedo y arremete contra RC: ¿Qué dijo? Leer más

La respuesta de Jordán

Durante su comparecencia, Salcedo habló de Xavier Jordán. Lo señaló como su socio en una trama de corrupción que involucraría compras públicas en hospitales. Afirmó que el “amarre” de contratos permitió obtener una fortuna de 15 millones de dólares.

A raíz de estas declaraciones, Jordán utilizó su cuenta en la red social X para solicitar ser escuchado también por la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, fue más allá en sus declaraciones: afirmó que podía entregar información sobre el financiamiento de la campaña del propio presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, quien fue correísta hasta octubre de 2023.

Una jugada política

Jordán ha sido vinculado al caso Metástasis. A diferencia de Salcedo, él no ha sido juzgado porque no se encuentra en el país. Con esto en mente, Álvarez aceptó su pedido de comparecencia, pero anticipó que debía acudir de manera presencial.

Ante ello, Jordán arremetió contra el presidente de la comisión: “No me botes el troll center de tus ‘socios’; VP y PV, mejor anda preparando la justificación para tu relación de ‘amiguis’ y los ‘bisness’ con Santiago Díaz y otros”, escribió en X.

Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción, compareció el 18 de julio en la Comisión de Fiscalización presidida por Ferdinan Álvarez. Flickr Asamblea Nacional

También advirtió que no regresará al país, ya que teme por su vida debido a la información que posee: “El lunes nos vemos, recíbeme telemáticamente, llego allá me matan por lo que sé, no te hagas”, concluyó en X.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!