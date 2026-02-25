Fiscalía realiza búsqueda de Héctor Enríquez en vía Alóag - Santo Domingo

El joven Héctor Enríquez fue reportado como desaparecido en Quito. Habría sido arrojado en la vía Alóag - Santo Domingo

El Cuerpo de Bomberos de Mejía trabaja en la búsqueda del joven Héctor Enríquez, quien fue reportado como desaparecido el pasado 18 de enero de 2026 en Quito.

La Fiscalía informó la mañana de este 25 de febrero de 2026 que los agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional realizan la búsqueda del joven Héctor Fernando Enríquez Ruiz en la zona de la vía Alóag - Santo Domingo, que conecta a la Sierra y Costa del Ecuador.

Según indicó la Fiscalía en sus redes sociales, las actividades para localizar al joven Enríquez se enfocarán en esa carretera. El operativo se ejecuta después de que la madre del ciudadano difundió un video el martes en el que clamaba para que los policías, ECU 911 y los bomberos se activen para dar con el paradero del hombre, quien fue visto por última vez el pasado 18 de febrero, cuando circulaba por el sector de Calderón, en el norte de Quito.

La búsqueda de Enríquez se realiza "con acompañamiento de los familiares" y en los alrededores de la vía Alóag, precisó la Fiscalía. La madre y el primo del joven han difundido videos constantes en redes sociales para solicitar información a la ciudadanía sobre la ubicación del ciudadano.

Ayer, la madre aseguró que conoció que a su hijo "le quitaron la vida" cuando transitaba por Quito para robarle la camioneta en la que viajaba. Según la mujer, personas desconocidas lo interceptaron, le arrebataron el vehículo y lo habrían trasladado a la carretera, ubicada a la salida del extremo sur de la ciudad, en donde lo habrían "arrojado".

Tres detenidos por la desaparición del joven

La Fiscalía indicó que tres personas están procesadas por este caso. Sin embargo, aunque se investiga la desaparición de una persona, el Ministerio Público dijo que los sospechosos afrontan el proceso penal por el delito de receptación.

De acuerdo con el reporte de la entidad, los tres detenidos fueron aprehendidos en el cantón Buena Fe, en la provincia de Los Ríos, quienes estaban con la camioneta que pertenecería al joven, quien de acuerdo con la investigación, "fue abordado la noche del 18 de febrero en el sector de Calderón".

Búsqueda con drones en zona de difícil acceso

La madre del joven ha insistido para que las autoridades intensifiquen la búsqueda en esa carretera, tras conocer que su hijo habría fallecido. La Policía Nacional se pronunció al respecto el martes y aclaró que no se ha podido confirmar que el joven haya perdido la vida. La Fuerza Pública aseguró que se investigan "distintos escenarios" para localizar al joven desaparecido.

El Cuerpo de Bomberos de Mejía también participa en la búsqueda. Los socorristas indicaron ayer que realizan "recorridos terrestres y sobrevuelos con aeronaves no tripuladas" (drones) para ampliar la zona de la inspección, ya que el sitio es de difícil acceso.

