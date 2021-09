La Fiscalía investiga a Otto Sonnenholzner, Gabriel Martínez, Jorge Wated y Pedro Pablo Duart por manejo de hospitales

La Fiscalía investiga a ex altos cargos del anterior Gobierno por presunto peculado relacionado con el manejo de hospitales durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. El organismo confirmó haber abierto una investigación previa en contra del exvicepresidente Otto Sonnenholzner, del exministro de Gobierno Gabriel Martínez, del expresidente del IESS Jorge Wated y del exgobernador de Guayas Pedro Pablo Duart y del exdirector provincial del IESS en Guayas Ricardo Ron.

A diferencia de otros casos, el Ministerio fiscal indicó en un escueto mensaje que no podía aportar más información al tratarse de una indagación que tiene el carácter de reservado.

El exvicepresidente Sonnenholzner publicó un mensaje en Twitter cuestionando un vídeo en el que se le involucra a él y los demás ex altos cargos en presunto manejo irregular de compras públicas en los hospitales. "Tras la difusión de un video anónimo en mi contra, solicité a la Fiscalía actuar para llegar a los responsables de esas injurias. Hay una investigación y espero sirva para que brille la verdad. Siempre prediqué la honestidad con el ejemplo. Pierden su tiempo tratando de enlodarme". El mensaje incluye una imagen de una denuncia presentada ante la Fiscalía el 10 de septiembre en alusión al vídeo.

Yo siempre he predicado la honestidad con el ejemplo y hay personas que eso nunca tolerarán y seguirán, sin éxito, tratando de enlodarme... sigan participando. Otto Sonnenholzner, exvicepresidente de la República.

Hasta el momento, ninguno de los aludidos ha sido notificado formalmente de la denuncia, según han confirmado a EXPRESO el exvicepresidente, el exministro, el exgobernador y el expresidente del IESS.

"Hasta no conocer los motivos de la denuncia que, hasta ahora, lo único que presumo es que proviene de un video injurioso de una cuenta troll mencionando actos de los cuales no he sido parte", comentó Wated a este Diario, aduciendo que no dará entrevistas hasta tener más detalles. En la misma línea responde el exministro Martínez: "Esto nace de unos vídeos anónimos calumniosos en redes sociales; que la Fiscalía investigue lo que deba investigar".

Tras la difusión de un video anónimo en mi contra, solicité a la Fiscalía actuar para llegar a los responsables de esas injurias. Hay una investigación y espero sirva para que brille la verdad. Siempre prediqué la honestidad con el ejemplo. Pierden su tiempo tratando de enlodarme pic.twitter.com/0HuuZzggU8 — Otto Sonnenholzner (@ottosonnenh) September 16, 2021

En un documento difundido en redes sociales, que está sin firmar, se lee que corresponde a la Fiscalía General del Estado, Servicio de Atención Integral. Reporta como el 9 de septiembre de 2021 la fecha del probable incidente no flagrante y consumado. Registra las 10:10 en la parroquia Mariscal Sucre.

RELACIONADAS La Fiscalía pide fecha para vincular a Sebastián y César Yunda a la instrucción de asociación ilícita

En el casillero del denunciante consta la Fiscalía sin RUC completo y sin número de celular. Menciona en el relato de los hechos que se adjunta un oficio del 10 de septiembre conjuntamente con sus anexos en dos hojas. Como involucrados se detallan los nombres de: Fiscalía, Cristian Muñoz, Otto Sonenholzner, Pedro Pablo Duarte (exgobernador del Guayas), Gabriel Martínez (exministro de Obras Públicas y de Gobierno), Jorge Wated (expresidente del Directorio del IESS) y Ricardo Ron (exdirector provincial del IESS en Guayas). Junto a cada uno se lee 'sospechoso no reconocido'.