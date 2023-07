El exlegislador Ricardo Vanegas confirmó este 27 de julio de 2023 que la Fiscalía abrió una investigación previa en contra de su antigua colega Mireya Pazmiño, su asesor Mario Naranjo y su hermano Nicolás Naranjo, procesado junto con Antonio Peré y Nielsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador en otra causa por cohecho.

Chats revelan a petroleros al servicio de Amazonas Tankers Leer más

Vanegas presentó una denuncia contra Pazmiño el pasado 13 de julio por posible tráfico de influencias, cohecho y fraude procesal. En esta solicitaba que se investigue cómo se elaboró el informe sobre la situación de la Flota Petrolera, aprobado con tres votos de UNES y uno del Partido Social Cristiano en la Comisión de Régimen Económico presidido por Pazmiño.

En abril de 2023 Vanegas advirtió el origen dudoso del informe y que personas vinculadas a Amazonas Tankers, uno de los proveedores de Flopec, estaría detrás.

A partir de las revelaciones de los chats de Mario Naranjo, exasesor de Pazmiño, queda en evidencia que hubo un grupo de personas interesadas en impulsar el tema en el Legislativo. Además, ese mismo documento fue la base argumentativa que se usó para sostener el juicio político del presidente Guillermo Lasso.

Chats revelan la red de aliados en Petroecuador, Flopec y la Asamblea Leer más

En las conversaciones entre los hermanos Naranjo hay varios chats que revelan la conexión.

El 7 de abril de 2022, Nicolás Naranjo le escribió a su hermano Mario para indicarle lo que debía exponer en una reunión de hotel con otra persona, identificada como Alfonso. Ante la pregunta de Mario sobre qué decir, Nicolás le responde: “Estrategia para posicionar a Mireya con el tema de Flopec... eso pagará Roberto (Dongo, de Amazonas Tanker). Entra a la Briciola (un restaurante) ya digo que te busque. Engánchale al man (Alfonso). Dile que Mireya está abierta a lo que sea”.

En otros diálogos se evidencia que Mario Naranjo quería entrar a la Asamblea como sea e incluso sin recibir su sueldo, pues dice que puede entregarle a Mireya. En otra parte, en cambio, Nicolás Naranjo dice que hay que pagar a Mireya lo de este mes y que ella además está molestándote por una acuerdo que Flopec iba a firmar con la compañía Sprig Marine. “Me dice (Mireya) que ya han firmado Spring y que estoy dejándole fuera porque eso le ha dicho el Viejo Torres (un asesor del a gerencia de Flopec)”.

RELACIONADAS La acusadora recomendó delinquir

Consultada por Expreso, Pazmiño dijo: "la verdad no tengo idea que denuncia presento el abogado de Lasso, el señor Vanegas. No me han notificado".