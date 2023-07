Chats revelan a petroleros al servicio de Amazonas Tankers

Todo el plan quedó revelado en los mensajes de texto. La atracción que mostraron los hermanos Nicolás y Mario Naranjo Borja sobre la fiscalización a la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) se habría basado en sostener los intereses de Amazonas Tankers, una de las empresas que da servicios navieros al Estado.

El exasesor de Pazmiño quería entrar como sea a la Asamblea Leer más

El trabajo legislativo del 20 de julio de 2022 explica con detalle los intereses detrás de la entonces legisladora Mireya Pazmiño. Ese día, comparecieron a la Comisión de Régimen Económico que ella presidía dos “expertos”: Galo Garzón Játiva y Jaime Condoy Blacio. Aunque, en la realidad, quienes planificaron su comparecencia fueron los hermanos Naranjo.

Dos días antes, los hermanos se intercambiaron las hojas de vida de Garzón, exasesor legal de la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador, y Condoy, exgerente de Flopec.

Junto con “los del sur” revisaron lo que iban a decir y los datos que debían presentar en la mesa legislativa.

A las 11:46 de aquel 20 de julio, Nicolás le preguntó a su hermano Mario si la comparecencia ya había iniciado. Este le responde que sí, pero no se entiende. A lo que Nicolás le responde que cree que está claro e inmediatamente le pregunta si Garzón ya dijo que es ilegal.

“Les cagó a estos de Petro”, dijo Nicolás y después reconoció: “Son machos ese par al ir a sentarse allí”. A lo que su hermano Mario le responde: “Harazle notar eso a los del sur”.

“Los del sur” son identificados como Roberto y Axel, que coinciden con los nombres de Roberto Dongo y Axel Maurer, ejecutivos peruanos vinculados a Amazonas Tankers, Core Petroleum y el Bróker McQuilling Partners Inc.

Caso PetroEcuador: Un exasesor de la estatal admitió ser sobornado Leer más

En la conversación, Nicolás reveló que la comparecencia de Garzón y Condoy es observada por Roberto y que no está contento con la presentación.

Los diálogos dejan de manifiesto que Pazmiño siempre tuvo cerca a los hombres de confianza de Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador. Garzón y Nicolás Naranjo están procesados, junto con Arias, en un caso de presunto cohecho por los sobornos alrededor de la preventa de crudo ecuatoriano. Mario, en cambio, era su asesor legislativo.

Otro diálogo, del 15 de agosto de 2022, aclara la relación basada en el supuesto interés económico que habría entre los hermanos oriundos de Guaranda y Roberto Dongo y Axel Maurer.

“Mañana que regreses crees que puedes traer esos 14 para ‘Delima’. Ya hablé con Roberto y quedó en hablar con Axel para ver cómo traemos el saldo”, preguntó Nicolás a Mario.

Este respondió con la cifra de dinero en efectivo que cualquier persona puede ingresar al país sin declarar. “Puedo llevar 9.900 y lo otro deposito en la cuenta ya y sacamos allá”. A lo que, inmediatamente, Nicolás Naranjo le comentó que su “querida amiga” Mireya aprobará el informe de Flopec la próxima semana.

Pazmiño ha asegurado a EXPRESO que no son sus conversaciones y, por lo tanto, no es responsable. Ella sostuvo que los temas de su labor legislativa los trató con Mario Naranjo y no con su hermano.

Juicio político: por informe anterior, Pazmiño pasa de acusadora a acusada Leer más

Sin embargo, Nicolás una y otra vez en las casi 500 hojas de chats le cuenta a su hermano que ha hablado con la legisladora o que se han reunido.

Este Diario contactó con los hermanos y solo Mario respondió. Dijo que por cuestiones de trabajo está fuera de la ciudad y que la próxima semana podrá atender una entrevista.

La vinculación de Condoy, exgerente de Flopec, con los hermanos Naranjo también se ve reflejada en otro chat del 6 de mayo de 2022. Nicolás le compartió a su hermano los mensajes que le reenvió Condoy.

Ese día, el exfuncionario fue contactado por un periodista de Ecuavisa, que quería entrevistarlo sobre las pérdidas de utilidades luego de las negociaciones con Amazonas Tankers.

Condoy inmediatamente le pasó estos mensajes a Nicolás y este organizó una reunión dos días después junto con “Gustavo” y “Panetón”.

Entonces se planificó la estrategia. La comparecencia que se hizo en julio tenía como propósito posesionar la versión de que el Gobierno quería desaparecer a Flopec y que la empresa tenía que renegociar los contratos de los fletes petroleros.

¿De qué acusa Fernando Villavicencio a Mireya Pazmiño en la Fiscalía? Leer más

(También puede leer: Pazmiño pierde la cabeza y estalla)

El 8 de junio de 2022, un mes antes de las comparecencias, Nicolás Naranjo le reveló a Pazmiño todo su plan. El contexto era una reunión que tenía la legisladora en Flopec. Le recomendó que diga que está fiscalizando la pésima gestión de Flopec, desde la exgerente Pilar Ferri. Luego debía asegurar que la empresa naviera no ha dado los suficientes beneficios para el Estado y amenazarlos con pedir a la Contraloría una auditoría. “De esta manera recurrirán a Roberto (Dongo) y por ende yo puedo tener más fuerza para poder negociar con el Grupo”. Este Diario buscó a Condoy y Garzón, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron.

Los chats en que me mencionan yo no participo, corresponden a terceros... Mireya Pazmiño

exlegisladora de Pachakutik

Otra denuncia contra Pazmiño

El exasambleísta, Eitel Zambrano, dijo que presentó una denuncia contra Mireya Pazmiño por presunto tráfico de influencias, ya que el informe de Flopec, que después sirvió de base para el juicio político del presidente Guillermo Lasso, fue elaborado por Nicolás Naranjo y por otras personas externas a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea. Zambrano recordó que el “grupo de Mireya” lo denunció en la Fiscalía meses atrás cuando hizo sus revelaciones de los nexos de Pazmiño con la gente de Nilsen Arias y con los ejecutivos de Amazonas Tankers.

Esta denuncia se suma a la presentada por el exlegislador Ricardo Vanegas, quien aseguró que el trabajo de fiscalización de la exasambleísta por Guaranda cayó en tráfico de influencias y un presunto fraude procesal. Ya en marzo pasado, el exlegislador Fernando Villavicencio también denunció a Pazmiño por el mismo hecho.