La Fiscalía espera por escrito el fallo que ratificó la inocencia de exjueza Collantes

La Fiscalía no se allanará a la resolución que tomaron jueces de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas con respecto al fallo que mandó al traste la sentencia que pesaba en contra de la exjueza Lorena Matilde Collantes Loor.

Así lo ratificó el fiscal César Suárez, de la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía del Guayas, tras culminar la audiencia de apelación a la sentencia que, el 30 de julio de 2018, dictó el Tribunal de Garantías Penales del Guayas y que condenó a la exfuncionaria a seis meses de cárcel, como autora directa del delito de ataque o resistencia contra servidores policiales.

Se dicta sentencia contra exjueza Collantes Leer más

La diligencia se instaló el pasado viernes 20 de noviembre y concluyó este lunes 23 de noviembre de 2020, con un fallo favorable a la procesada. Los jueces Beatriz Cruz, Fabiola Gallardo y José Poveda, decidieron por unanimidad ratificar el estado de inocencia de la exjueza.

“Indicaron (la Sala) que la acción no se adecuaba al tipo penal y que eso más se adecuaba a una contravención”, indicó el fiscal.

Suárez esperará que le notifiquen la resolución por escrito, para presentar el recurso de casación anunciado tras la culminación de la audiencia.

La Fiscalía apeló la sentencia condenatoria al considerar que la pena impuesta por el Tribunal era muy baja; sin embargo, los jueces provinciales terminaron revocándola. La decisión dejaría además sin efecto el pago de la multa que se le impuso a Collantes (de tres salarios básicos unificados), resarcir a cada una de las víctimas con la cantidad de 1.000 dólares; y las respectivas disculpas públicas.

El top 5 de agresiones a agentes civiles y policias Leer más

El caso saltó a la luz pública tras un vídeo que se viralizó en redes sociales, que daba cuenta de la detención de la mujer, el 17 de noviembre de 2016, luego de un incidente que se produjo en un restaurante ubicado en la ciudadela Urdesa, en el norte de Guayaquil.

El grupo de policías que actuó en el caso denunció a Collantes, quien -en ese entonces- se desempeñaba como jueza de la Niñez y Familia de Guayaquil, por las amenazas verbales que recibieron de ella durante la aprehensión.

En los vídeos que circularon se escuchó a la jueza increpar a los policías. “¿Quieres probar mi poder, quieres morirte imbécil?, porque yo soy jueza (…) Eso me consiguió mi esposo, el mafioso más mafioso”. Al darse cuenta que la estaban grabando les decía a los uniformados que “ellos me drogaron, me dieron escopolamina”.

La defensa de la exjueza argumentó que se encontraba en estado de embriaguez, lo que no fue acogido por el Tribunal.

La exfuncionaria recibió la sentencia en libertad, pues cumplía medidas sustitutivas a la prisión, como presentarse periódicamente ante la autoridad y prohibición de salida del país. Actualmente se dedica al mundo de la moda.