Fiscal rechaza las "infamias de los mentirosos de siempre", que niegan su embarazo

Primero fue Luisa González quien puso en tela de duda el embarazo de la fiscal Diana Salazar. Ahora, Gissela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana y militante feminista, propone hacer un seguimiento al juicio político de la fiscal, que se encuentra suspendido por su embarazo.

El 7 de julio pasado pidió a Henry Kronfle, quien preside el Consejo de Administración Legislativa (CAL) que haga un seguimiento del juicio político de la fiscal Salazar, en la próxima reunión de ese organismo.

En sus redes sociales, Garzón explicó más su idea. Indicó que su idea era conocer "cuál es el seguimiento que dicho órgano implementará para que la capacidad de fiscalización que tenemos como legislatura no se vea mermada". Lo íntimo, incluido el estado de salud de todo funcionario, no nos compete ni se ha mencionado en ningún documento firmado por mi persona".

Fiscal habla de un plan para sacarla de su carga y buscar la impunidad

Una vez conocida la pretensión de Garzón, la fiscal general reaccionó a través de un comunicado. “Todo tiene un límite; no voy a tolerar más infamias de los mentirosos de siempre, que, con tal de conseguir impunidad, han sido capaces de rebasar toda frontera no solo legal sino moral, ética y humana”.

Djo que cuando comunicó de su embarazo al presidente de la Asamblea adjuntó sus certificados médicos, validados por el IESS. Luego, advirtió que toda la información de su embarazo está protegida bajo el derecho a la intimidad y sigilo que gozan todos los pacientes y que la divulgación de esta información es un delito.

“Habrá quien pueda decir que, como soy una autoridad y estoy expuesta al escrutinio público, entonces es correcto lo que han hecho. Pues no, mi vida privada, la vida que crece dentro de mí, la privacidad de mi familia y nuestra seguridad no son cuestiones que la atañen a nadie más que a nosotros como familia”.

La fiscal dijo que para que no queden dudas retó a “todos los mentirosos e inescrupulosos” a que pongan tres médicos, quienes la sometan a una evaluación y certifiquen el embarazo.

“Queda claro, por si alguna vez tuvieron duda, que esta gente busca desesperadamente separarme de mis funciones como Fiscal General del Estado, porque no les interesa llegar a la verdad procesal de los hechos, porque, como decía, quieren seguir viviendo en la impunidad". Y, estimada ciudadana, ciudadanía, yo no me estoy aferrando al cargo, porque entiendo que todos somos pasajeros. Yo me aferro a la esperanza de mejores días para el país…”.

