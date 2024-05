Diana Salazar está embarazada y le preocupa el juicio político

La fiscal general Diana Salazar rompió el hermetismo con el que maneja su vida privada para dar una noticia: está embarazada de su segundo hijo y está a las puertas de un enjuiciamiento político y posible censura al interior de la Asamblea Nacional.

“He solicitado a la Asamblea Nacional que se garantice mi derecho constitucional a tener un embarazo en paz y que este llegue a término sin más estrés del que ya significa llevar a cabo mis responsabilidades como Fiscal General del Estado, cargo que pienso cumplir hasta el último día como ha sido mi compromiso desde el principio: de manera técnica y ninguna distracción política”, dijo a través de un video colgado en su cuenta en Youtube.

Su petición en la Asamblea es que se elabore un precedente legislativo para que otras mujeres en cargos de poder tengan una jurisprudencia que garantice el derecho a la vida y el derecho a tener un embarazo.

La Fiscal dijo que ha querido mantender su vida en reserva debido al nivel de violencia al que está expuesta, ya que ella ha sido objeto de campañas de desprestigio, insultos racistas, amenazas, intimidaciones y hoy es impulsa un macro caso sobre delincuencia organizada al que denonimó Metástasis.

Al hacer público suembarazado, con un compañero con el que tiene tres años de relación, asegura que está feliz y preocupada. Sin embargo, me encuentro a puertas de un juicio político y sin bien esta es una atribución constitucional de la Asamblea Nacional, en nuestro ordenamiento democrático, a la cual nunca he rehuído, mi condición cambia las reglas de juego, reglas que no están escritas, pues no se había contemplado en ninguna norma que una mujer en estado de gestación enfrente un juicio político con el estrés que este implica”.

Pidió que se consideren los derechos de la vida que está por nacer y se tomen en cuenta los fallos de la Corte Constitucional sobre la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada.

