La fiscal del Guayas llegó con la Policía a rendir versión en el caso Metástasis

La fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, llegó a la Fiscalía General del Estado escoltada por dos policías mujeres.

La funcionaria fue convocada para las 16:00 de este viernes 8 de marzo de 2024 para que rinda su versión libre y voluntaria en el caso Metástasis, en donde se investiga a 38 personas por delincuencia organizada.

La funcionaria Yanina Villagómez llegó a Quito para rendir versión en el caso Purga. Captura de video

Al haber sido convocada cinco veces, la fiscal general Diana Salazar ordenó que sea conducida con la fuerza pública. Pero Villagómez en una corta declaración que dio mientras ingresaba al edificio público dijo que ella no ha sido detenida "y no me ha traído desde Guayaquil la Policía".

Villagómez debe responder sobre su aparente cercanía con Xavier Novillo, alias Novi, uno de los abogados del narcotraficante Leandro Norero.

La Fiscal provincial de Guayas Yanina Villagómez, llegó a la Fiscalía General a rendir versión en el #CasoMetástasis. La funcionaria no compareció en cuatro ocasiones.



En los chats del caso Metástasis, Novillo informa a su jefe de las visitas que hizo a la oficina de la fiscal del Guayas. En estas reuniones él comenta sobre las recomendaciones que le hizo la “dra Yani” para ayudar en la defensa del narcotraficante. Incluso Novillo le indica que podrían hacer una reunión por zoom para que Norero se conecte y conozca los detalles.

En estos chats, también hablando sobre la actuación de la Fiscalía en su expediente por lavado de activos, Novillo le comentó: “La doctora me dijo cánsale con escritos, ya no peleándote con ella. Sino diciéndole que no se ha demostrado el delito madre”.

