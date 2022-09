Los líderes de las organizaciones políticas izan una misma bandera cuando se habla del proceso que implementan para filtrar a sus candidatos: la del imposible. Argumentan que pese “a todos los esfuerzos” que realizan por escoger a los mejores perfiles para las elecciones seccionales, este proceso no se da a cabalidad ni da garantías de que los escogidos, al llegar al poder, olviden su rol de servir, incurran en un acto de corrupción o abandonen las filas de la tienda política que los llevó hasta ahí.

El pasado 13 de marzo, EXPRESO consultó a las organizaciones sobre los procesos y requisitos que deben cumplir los futuros prefectos, alcaldes, concejales y otras dignidades que serán escogidas a través del voto el próximo 5 de febrero, a lo que respondieron que era “casi imposible” filtrar a los 11.099 candidatos que cada partido político debe inscribir.

La Fiscalía ejecuta allanamientos a las oficinas de Sinohydro por el caso Inapapers Leer más

Ahora, a tan solo cinco meses de ir a las urnas, este Diario volvió a increparlos para conocer si el proceso de selección tuvo alguna enmienda que ahora sí les permita dar garantías de los perfiles que eligen. Las respuestas son las mismas.

Marcela Aguiñaga, presidenta del movimiento político Revolución Ciudadana, dice que “no hay ningún filtro” que ayude a determinar que los candidatos, al llegar al poder, “se aprovecharán del mismo para beneficio propio”. Es más, argumenta que si existiera “un medidor de traidores” todas las organizaciones políticas harían uso de ella. Como tal cosa no existe, Aguiñaga sostiene que la Revolución Ciudadana “busca que sus cuadros sean personas con conciencia de clase y que actúen apegados a la ética”.

El FMI cambia a su representante en Ecuador luego de más de tres años Leer más

Esto se replica en la casa del Partido Social Cristiano (PSC), donde “sigue siendo complicado” filtrar a cada uno de los candidatos. “Sobre todo ahora que para cumplir con la normativa legal, que exige, entre otras cosas, la participación mínima en un 25 % de jóvenes y en un 30 % de mujeres en la papeleta, todos los partidos políticos hemos tenido que hacer alianza con movimientos locales y nacionales”, justifica Alfredo Serrano, presidente nacional del PSC, quien destaca que “en una alianza, no todos los candidatos son nuestros”, pero “al menos, por nuestro lado, hemos tomado una serie de precauciones”. Aun así, insiste que el proceso que realizan “no termina siendo una garantía”.

Este escenario es ajeno al Consejo Nacional Electoral (CNE) en el marco jurídico, debido a que el ente, según su vicepresidente Enrique Pita, “no es responsable de examinar los antecedentes del individuo que se va a postular, o ver si tiene la experiencia o la capacidad para optar por tal o cual cargo. No nos corresponde. Es responsabilidad de las organizaciones”.

El funcionario agrega que el Consejo no puede ir más allá de donde le permite la ley, por eso vigilan que los perfiles cumplan con los requisitos establecidos en la ley, como ser mayor de 18 años, gozar de derechos políticos, haber nacido en la jurisdicción en la que se inscribirá o haber vivido en ella durante los dos últimos años y constar en el registro electoral del lugar que quiere representar o haber votado en el mismo en las dos últimas elecciones.

El PSC, entre empujones, inscribió a sus candidatos en la provincia del Guayas Leer más

“Su responsabilidad es con el país, con la ciudadanía. Las organizaciones deben proponer gente que realmente se merezca nuestro voto y que vaya a cumplir con sus obligaciones. No poner individuos sin experiencia, solo para ganar elecciones. Lamentablemente en eso terminan”, sostiene Pita, quien agrega que “se debe entender que son los partidos políticos los que tienen la capacidad de escoger a quienes los van a representar en las urnas”.

Lo dicho por Pita se cumple, según Marlon Santi, coordinador nacional de Pachakutik, quien refiere que los perfiles deben cumplir varios requisitos para perfilarse en sus filas, como estar afiliado a la organización por dos años como mínimo, haber tenido participación honorífica en gestiones sociales o públicas, tener una ideología política alineada a la de Pachakutik y no tener sentencias en firme o antecedentes penales. Sin embargo, y pese a los filtros internos que realizan, no dan garantías de que los candidatos elegidos sean lo que hoy promueven y dicen que son. “Todos quieren el poder, cuando llegan, se deslindan de todo. Sino mire la Asamblea. No hay garantías”.

Hay otras tiendas políticas que postulan candidaturas mientras ponen la casa en orden. Enrique Chávez, presidente nacional de Izquierda Democrática, dice que realizan el proceso de selección y capacitación mientras reestructuran la casa. “Estamos reformando estatutos para poner en orden la casa, y así los candidatos se rijan a ella. Solo así podemos construir una estructura sólida”.

Aun así, Chávez tampoco da garantías de que los filtros arrojen candidatos idóneos, debido a que “hay invitados por afinidad política que participarán”.