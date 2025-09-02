Fiesta en el Teodoro Maldonado: sanciones a médicos, repercusiones en autoridades

El IESS y la UCSG confirmó sanciones inmediatas a los médicos contratados e internos identificados en el hecho

El IESS sancionó a médicos residentes por participar en una fiesta no autorizada en el HTMC

La madrugada del 31 de agosto, las risas y la música rompieron el silencio en pasillos que deberían estar dedicados al cuidado de pacientes. No era una guardia médica ni un simulacro de emergencia: era una fiesta dentro del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil.

Allí, internos de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), junto con médicos residentes y personal contratado, participaron en una reunión no autorizada. Dos días después, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) confirmó que habrá sanciones inmediatas.

Desvinculación inmediata de residentes

“Se procederá con la desvinculación inmediata de los médicos residentes contratados que fueron identificados como participantes en este acto”, advirtió la institución en un comunicado. La medida busca dejar un precedente sobre la responsabilidad que implica trabajar en un hospital público.

Además, el IESS convocó con carácter urgente a las autoridades de la UCSG. La cita, programada para el 1 de septiembre, tuvo como objetivo definir las sanciones correspondientes para los internos involucrados en el hecho.

Sanciones de la UCSG a los internos

Por su parte, la UCSG emitió un comunicado en el que aseguró que los internos implicados serán remitidos a la Comisión de Ética y Disciplina de la institución. Esta instancia definirá las medidas académicas y disciplinarias, que podrían incluir suspensión temporal, advertencias oficiales y la obligación de cumplir actividades de responsabilidad social.

La universidad también manifestó su compromiso con la formación ética de sus estudiantes. “Este tipo de conductas son inaceptables y no representan los valores que promovemos”, indicó el comunicado, enfatizando que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que hechos similares no se repitan.

Un hospital que exige ética y confianza

El Teodoro Maldonado, uno de los hospitales más grandes del IESS, no quiere que su nombre quede manchado por hechos ajenos a su misión. “Reiteramos nuestro firme compromiso con la salud y el bienestar de los afiliados, garantizando una atención digna, segura y regida por principios éticos”, recalcó el pronunciamiento.

La institución cerró con un mensaje contundente: “No se tolerará ningún tipo de conducta que comprometa la confianza de nuestros asegurados ni la integridad de los servicios que brindamos”. El caso quedó marcado como un llamado de atención a quienes olvidan que la salud no admite distracciones.

