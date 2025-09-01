Expreso
Hospital teodoro maldonado
El Hospital Teodoro Maldonado Carbo fue escenario de la reunión no autorizadaJUAN CARLOS MALDONADO

Fiesta en hospital IESS: qué dice la Universidad Católica sobre internos sancionados

La institución anunció sanciones académicas y colaboración con autoridades para aclarar responsabilidades

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) rechazó de manera categórica la participación de internos de su institución en una reunión no autorizada dentro del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil. “Este tipo de conductas son inaceptables y no representan los valores que promovemos”, expresó el rector Walter Mera Ortiz en un comunicado oficial difundido este 1 de septiembre.

La institución de educación superior subrayó que está comprometida con la formación profesional y ética de sus estudiantes. Además, aseguró que aplicará lo que establece su Estatuto y Reglamento General: los alumnos señalados serán remitidos a la Comisión de Ética y Disciplina para la evaluación correspondiente.

El IESS sanciona a médicos residentes tras la fiesta

El pronunciamiento universitario se dio luego de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) confirmara que varios médicos residentes fueron sancionados tras participar en la reunión con características de festejo dentro del hospital. “Rechazamos categóricamente este tipo de conductas inapropiadas”, indicó la entidad, al anunciar la desvinculación inmediata de los residentes contratados identificados como participantes.

La situación salió a la luz tras la difusión de videos en redes sociales que mostraban decenas de botellas de alcohol dentro de una habitación del hospital, la madrugada del domingo 31 de agosto de 2025. El IESS también informó que se convocó de urgencia a las autoridades universitarias para coordinar sanciones conjuntas.

Universidad anuncia colaboración con autoridades

Foto de archivo del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.

En el comunicado, la Católica ratificó que se encuentra en plena disposición de colaborar con las instancias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos. “La Universidad reafirma su compromiso de formar profesionales íntegros, con principios éticos y responsabilidad social”, agregó el rector.

La institución lamentó profundamente lo ocurrido y enfatizó que velará porque cada actuación de su comunidad académica se enmarque en la excelencia y el respeto a las normas.

