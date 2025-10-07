Feriado 9 de octubre: ¿Cuánto le deben pagar si trabaja el viernes?

El feriado por la Independencia de Guayaquil será de 4 días. Te explicamos cuánto deben pagarte si trabajas durante esos días

Si trabajas durante el feriado por la Independencia de Guayaquil tienes derecho a recibir un monto adicional.

El feriado por la Independencia de Guayaquil se celebrará este año con un puente de cuatro días, desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de octubre de 2025. Sin embargo, no todos los trabajadores podrán disfrutar del descanso, ya que muchos sectores —como la salud, la seguridad, el turismo, la alimentación y otros— deben continuar operando con normalidad.

Si eres uno de los que laborará durante el feriado, debes saber que la Ley del Trabajo establece un pago especial por hacerlo.

¿Cuánto se paga por trabajar en el feriado?

De acuerdo con el artículo 55 del Código del Trabajo, si una persona labora durante un feriado nacional o local, tiene derecho a recibir el 100 % de recargo sobre su remuneración diaria.

Es decir, el trabajador gana el doble del valor correspondiente a ese día. Por ejemplo, si tu salario diario es de $30, y trabajas el viernes 10 de octubre, tu empleador deberá pagarte $60 por esa jornada.

Además, el pago debe realizarse junto con el salario mensual o en la fecha habitual de pago establecida por la empresa.

¿Qué días son feriado en Ecuador en octubre de 2025?

El Gobierno nacional confirmó que el feriado nacional del 9 de octubre comenzará ese mismo día, formando un largo puente de cuatro días libres que terminará el 12 de octubre para los ecuatorianos.

Por tanto, los días jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre serán de descanso. No habrá recuperación de jornadas laborales, según los decretos ejecutivos en vigencia para el cumplimiento de la disposición presidencial.

¿Qué hacer si no te pagan el recargo del feriado?

Si una empresa no cumple con el pago doble o no otorga el descanso compensatorio, el trabajador puede presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Esto se puede hacer de forma virtual a través del portal www.trabajo.gob.ec o en las oficinas zonales de la entidad.

