De seres queridos a piedras en el zapato. Es extenso el historial de los familiares que por sus acciones y sospechas han puesto en aprietos y hasta en peligro la continuidad de los mandatos de presidentes y vicepresidentes del país.

El caso más reciente de Danilo Carrera Druet, cuñado del presidente Guillermo Lasso, señalado por presuntamente formar parte de una trama de corrupción en las empresas públicas, pese a no ser funcionario, se suma a una larga lista de hermanos, primos, hijos, tíos o yernos que cobijados por el poder han tenido injerencias que a la larga han resultado perniciosas.

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), recordó que la presencia de familiares en los gobiernos de turno se ha reproducido, casi sin excepción, desde el retorno a la democracia, ya sea incorporándolos a la nómina de la burocracia o, peor aún, dejándolos actuar por fuera pero con mucho poder.

“Desde Jaime Roldós los familiares y cercanos han sido el peor lastre de los presidentes. En esa época se rodeó de Elsa, Abdalá y Assad Bucaram. Luego vino León Febres-Cordero con su yerno, y Rodrigo Borja con su hermano (Francisco)”, recordó Alarcón.

El conocido como caso Flores y Miel fue una de las primeras irregularidades de familiares metiendo en problemas a un jefe de Estado. Se dio durante la administración de Sixto Durán-Ballén (1992-1996). Según las reseñas de la época, su nieta, Emma Paredes, solicitó un préstamo a la Corporación Financiera Nacional (CFN) por $ 829 mil para la empresa del mismo nombre. Sin embargo, luego se conoció que para la fecha no estaba constituida. El préstamo se aprobó en pocos días, supuestamente con la intermediación de su madre, Susana Durán-Ballén.

Renán Borbúa era uno de los hombres más cercanos del presidente Lucio Gutiérrez antes y durante su gobierno. Archivo/ Expreso

El tema tuvo repercusión en lo legal y político, más cuando se supo que en el avión presidencial se trasladó a Miami, junto al presidente, a uno de los sospechosos, contra quien se había dictado prisión por el delito de tráfico de influencias. En lo político todo se ‘desinfló’ por el conflicto bélico con Perú y Sixto pudo terminar su mandato.

Con Abdalá Bucaram las polémicas estuvieron a la orden del día, pero sin duda una de las más sonadas fue la supuesta fiesta por el primer millón de dólares que habría obtenido su hijo Jacobito, por su trabajo en las aduanas. Ese y otros escándalos precipitaron el fin de su gobierno, que duró algo más de cinco meses.

En el ‘gobierno de los coroneles’ esta práctica no fue desterrada. Por el contrario, varios familiares y allegados al entonces presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005) formaron parte del Estado en diferentes cargos.

Ante los cuestionamientos, el mandatario llegó a decir que la legislación ecuatoriana estaba desactualizada sobre nepotismo, a la vez que negaba que tuviera a su parentela en cargos burocráticos, o que influyeran en sus decisiones, que estuvieron marcadas por las constantes rectificaciones.

Que él (Danilo Carrera) asuma sus responsabilidades. Tengo una gran relación con él, pero mi responsabilidad es con los ecuatorianos Guillermo Lasso,

​presidente de la República

Pero lo cierto es que de ese periodo presidencial saltan los nombres de dos personajes que pusieron en más de una ocasión en aprietos a Gutiérrez. Uno es su primo Renán Borbúa, que siendo diputado por Sociedad Patriótica fue acusado de tráfico de influencias y tramitar cargos públicos en el gobierno de su familiar. Él adujo ser víctima de persecución política.

El otro, el coronel en servicio pasivo de la Policía conocido como el ‘súper cuñado’ del presidente Gutiérrez, Napoleón Villa, que fue nombrado titular del Fondo de Solidaridad. Las sospechas eran que ejercía una férrea injerencia en temas internos de la institución policial y que usó un helicóptero de esa entidad para acudir a un evento proselitista del gobernante Partido Sociedad Patriótica (PSP), entre otras acusaciones.

Con Rafael Correa, la piedra en el zapato fue su propio hermano Fabricio. La investigación del Gran Hermano, publicada inicialmente en este Diario y luego plasmada en un libro de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, develó contratos de Fabricio con el Estado que habrían sido conocidos por el primer mandatario, que lo negó e incluso demandó a los autores ante una justicia que estaba bajo su dominio.

Los Bucaram mantienen el vínculo familiar pese a los escándalos nuevos y del pasado. Archivo/ Expreso

No fue el único pariente incómodo. Su primo Pedro Delgado ocupó el cargo de gerente del Banco Central con un título falso de economista, además de que se lo acusó de ser el responsable de entregar un crédito irregular al argentino Gastón Duzac. Correa lo defendió, pero cuando las pruebas eran irrefutables escribió en 2012 en las redes sociales: “Día durísimo. Verificamos que Pedro Delgado había presentado un título falso en el INCAE. Le ha hecho un grave daño a la Revolución”.

Delgado, prófugo en Miami, en donde enfrenta algunos procesos legales, se convirtió en uno de los detractores del correísmo. En videos publicados en sus redes sociales ha denunciado, por ejemplo, que funcionarios correístas se “repartieron” los bienes incautados a los hermanos Isaías.

Actualmente, la Fiscalía investiga al expresidente Lenín Moreno, su esposa, una de sus hijas, hermanos, dos cuñadas e incluso a su suegra, para quienes se pidió prisión preventiva mientras dure el proceso. Esta tarde se conocerá si el juez acepta el pedido de la Fiscalía. Moreno se encuentra viviendo en Paraguay desde hace más de un año.

La sospecha es que cuando era vicepresidente de Rafael Correa, se involucró en actos de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. Al menos, 37 personas habrían sido partícipes del reparto de $ 76 millones en coimas, entregados por la empresa Sinohydro, que es como se denomina el caso.

A la par, en la Asamblea Nacional y en la Fiscalía General del Estado se tramita, con diferentes andariveles, el caso Encuentro, en el que se investiga la supuesta participación de Danilo Carrera en una trama de corrupción junto a Rubén Cherres y Hernán Luque, expresidente del directorio de las Empresas Públicas, que podría incluir el tráfico de influencias.

“Jamás ha existido, no existe y nunca va a existir en este Gobierno el cargo de ‘cuñado del presidente de la República’. No ha existido, no existe ni existirá el cargo de ‘pariente del presidente’. Si alguien cree que por hablar con un pariente del presidente está hablando conmigo, está absolutamente perdido”, aseveró Lasso a finales de enero.