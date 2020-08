“Me gustaría que Rafael tercie para que se sepa la realidad electoral”

Las ofertas no han faltado, asegura. Es la primera que acepta y, ni nada más ni nada menos, que para la presidencia. Fabricio Correa abrió un espacio en su agenda luego de acompañar a los precandidatos a la Asamblea Nacional en Guayas por el movimiento Justicia Social a firmar la aceptación de sus postulaciones. Ahí, en la Delegación Electoral del Guayas, conversó con EXPRESO.

¿Por qué aceptar la precandidatura de una organización política cuyo líder, Jimmy Salazar, es criticado por su gestión en el Colegio de Abogados y su esposa, Pamela Martínez, está sentenciada en el caso Sobornos?

Justicia Social no está cuestionada en nada. Ni Jimmy Salazar es líder o cabeza de nada. Manuel Castilla es el director y presentó un videito en el que indica, con documentos del Consejo Nacional Electoral, que desde el acta fundacional preside él. Y otra certificación de que Jimmy Salazar no ha sido adherente... Obvio que esto es un proceso de desacreditación de los rivales que tiene a las elecciones en el Colegio de Abogados.

¿Tiene una amistad con Jimmy Salazar, con Pamela Martínez? ¿Ha hablado con él en el marco de este proceso electoral?

A Pamela la conocí cuando era ‘boy scout’ y de ahí deriva su amistad con Rafael, y Jimmy Salazar es un personaje público. No nos une una amistad. Con quien he hablado es con Manuel, quien es mi amigo desde la infancia.

La condición que he puesto para aceptar es que todos los precandidatos a asambleístas sean auditados.

Usted pretende la presidencia y su hermano, la vicepresidencia. ¿Cuál es la reacción de su mamá al ver a sus hijos como rivales electorales?

Que sean rivales no es un problema. Las hermanas (Venus y Serena) Williams son rivales. Nico Lapentti y el hermano son rivales. No es un problema en tan y en cuanto se mantenga el respeto y el cariño como en efecto se mantiene. Mi mami me ha rogado que no haga comentarios ni devuelva trinos de Rafael, porque ella quiere llevar la fiesta en paz.

Pero estos trinos de su hermano hacia usted seguirán y posiblemente se intensificarán. Es el juego electoral. ¿Podrá honrar esa promesa a su mamá?

Mi gran educadora es mi mamá. Lo que soy es gracias a ella... Con mi madre y hermanos nos amamos entrañablemente. Con Pierina, escúcheme bien, en la vida nos hemos alzado la voz. Y como mi mamá vive con ella, la visito una vez por semana. Me invita a comer, a desayunar. No se preocupe, que estos temas de la política no van a pasar. Y en este caso, salvo que sea una discusión de altura con Pierina, que es la única precandidata cierta, no pasará nada.

¿No ve a su hermano como candidato vicepresidencial?

No. Está claro que esto es bulla para prender los candelabros sobre un precandidato a la presidencia desconocido. Todo es un truco publicitario que está teniendo efecto. Nadie conocía a, como dicen los memes, ‘Arrauz Verde’ (refiriéndose a Andrés Arauz), pero ahora lo conocen un poquito más.

¿Tampoco para la Asamblea?

Está claro que no lo van a dejar terciar. Tiene que presentarse personalmente y para estas lides un poder no alcanza, porque él no está impedido de ir a la Embajada de Bélgica, con lo cual la justificación que contempla la ley para un poder es imposibilidad, pero sí hay posibilidad de ir a la Embajada a inscribirse a la Asamblea. Pero la Embajada es suelo ecuatoriano. Por no hacerle caso al ñaño mayor tiene el problema que tiene. Eso sin contar que la casación es el 3 de septiembre e inmediatamente habrá un sentencia. Hay muchos riesgos. Me gustaría que participe para que se sepa la realidad. Hay mucho mito alrededor.

¿Qué realidad?

Una realidad electoral.

¿Insinúa que no cree que su hermano pueda ganar las próximas elecciones?

Hasta ahí no más voy a decir. Si me lo preguntaba hace un mes le hacía un análisis. No me voy a referir a rivales.

En lugar de sabatinas de cuatro horas, haré ‘lunesinas’ de cuatro minutos y consultaré a los ciudadanos.



Ninguna precandidatura está escrita en piedra. ¿Hay conversaciones para eventuales alianzas? ¿Es posible que decline su precandidatura?

En el 2013, 2017 y 2019 dije que no a las candidaturas que me ofrecieron. Hoy hay un consenso nacional: no hay liderazgo. Llegué a contar 34 personas que dijeron que iban a ser precandidatos. Quedaron 19 y todos dicen: ‘Cacho’, ‘cacho’, vamos aliándonos, yo estoy dispuesto a deponer. Eso no es serio. Eso se tenía que haber hecho antes. Yo no estoy para jugar con el pueblo. No estoy de acuerdo en dividir al país con un frente de la derecha para derrotar a la izquierda. No estamos para destruir, ni dividir, sino para sumar. Propongo un frente ciudadano contra los políticos pillos.

Hablemos de las propuestas en tres temas principales: solución de la situación económica, salud y empleo...

Lo urgente hoy es, primero, trabajo para todos. Y eso no es demagogia. Sin cambiar las reglas del juego, solo haciendo cumplir la ley que dice que se sustituya la gasolina por alcohol y se siembre las 300.000 hectáreas solo en Guayas y se le pague el precio justo usted mete medio millón de plazas de empleo entre directa e indirecta a hacer caña. Segundo, parar el robo. Nos quejamos y nos endeudamos porque hay déficit en el presupuesto. Es mentira que hay déficit, se están robando la plata. Transparencia Internacional dice que la corrupción le cuesta el 10 % del PIB (Producto Interno Bruto) al Ecuador. El PIB del país es de 100.000 millones de dólares y el 10 % es 10.000 millones. Y el déficit es 7.000 millones de dólares. Nos queda hasta vuelto. A parte de eso no se recupera lo robado cuando tenemos la Ley de Repetición. A Ecuador le han costado más de 20.000 millones de dólares las demandas internacionales e internas de trabajadores despedidos. Si inauguramos la repetición podemos recuperar entre mil y dos mil millones. Se da cuenta que no hay que meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos para cuadrar las cuentas... Hay que consultarle al votante, al mandate: ¿quieres regeneración urbana o una escuela? ¿quiere un parque acuático o un centro médico? Hay que preguntarle a la gente.