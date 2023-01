Solo lo ha visto en dos ocasiones. El ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, negó este 23 de enero de 2023 haberse reunido en algún momento con el cuñado del primer mandatario, Danilo Carrera, y descartó conocer al particular Rubén Cherres como se insinúa en un nuevo audio publicado por el medio digital la Posta en torno a su investigación de una presunta trama de corrupción en las empresas públicas del país.

"Afirmo enfáticamente que no conozco al señor Rubén Cherres Faggioni. También enfatizo que nunca he tenido una relación personal o profesional con el señor Danilo Carrera Drouet", indicó el ministro de Estado en sus redes sociales. Además, sobre la presunta reunión entre los tres, Holguín destacó que "mucho menos conozco o he visitado su casa (la de Carrera)".

Sin embargo, el canciller detalló que, aunque no se ha reunido con el cuñado Lasso, Carrera sí ha acompañado a delegaciones externas en dos viajes internacionales y que "en alguna ocasión fui parte de una reunión por un tema de ajedrez, donde participó el presidente de la República, junto al embajador de Rusia, previo al conflicto bélico (con Ucrania)". Asimismo, Holguín sostiene que su ministerio nunca ha tenido vinculación con las áreas señaladas por el medio digital y que ahora forman parte del Caso Encuentro liderado por la Fiscalía.

Previo al pronunciamiento del canciller, el medio digital la Posta publicó un nuevo audio de una presunta conversación entre Rubén Cherres y el cuñado del presidente, Danilo Carrera, donde ante un tercero mencionan la posibilidad de designar a un ministro de Estado y que, al retorno de Carrera del extranjero, mantendrían una reunión con Juan Carlos Holguín. En el audio, la voz atribuida a Cherres le dice al tercero sin identificar que "hermano, aunque te parezca mentira, yo pongo ministros ahí".

"¿Qué pasó que no me enviaste el currículum? (...) Dile que me lo envíe, que tengo la reunión en una hora", menciona la voz atribuida a Cherres y continúa indicando en el audio que "ya tengo el nombre yo. Ese (interesado) va de ministro. Confirmado". Asimismo, se dice que "(...) le voy a sacar uno físico (currículum) para yo mismo entregárselo (no se conoce a quién) en sus manos y cuando venga (Carrera), nos reunimos con Juan Carlos Holguín (...)".

El 20 de enero de 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE) empezó con las diligencias del rebautizado Caso Encuentro con nueve allanamientos (ocho en Guayaquil y uno en Quito) a los inmuebles de algunos de los mencionados por la investigación del medio digital la Posta. En dicho operativo se incautaron al menos 17 teléfonos celulares, dos tabletas, dos discos duros externos, 14 memorias, dos laptops, un CPU y una tarjeta SIM.