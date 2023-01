El presidente Guillermo Lasso regresó la madrugada de este 22 de enero de 2023 de su viaje a Europa y esta noche salió a hablar de los casos de supuesta corrupción que rondan a su Gobierno y son investigados por la Fiscalía General del Estado.

Lo primero que hizo el mandatario es negar que en su administración exista una estructura criminal para delinquir con dinero público, en que en todo caso se trata de un presunto caso de corrupción cometido por un exfuncionario del Gobierno.

Específicamente se refería a Hernán Luque Lecaro, exdirector de EMCO, de quien dijo que le pidió la renuncia en octubre de 2022 porque “con absoluta franqueza, no sentía confianza en él”. Según Lasso, esa confianza se perdió porque no tenía la certeza de que había comprendido de que este es un Gobierno que lucha contra la corrupción.

“No se ha filtrado la corrupción en mi Gobierno. El hecho de que un funcionario haya caído en la tentación de ganar dinero mal habido no se puede generalizar en mi Gobierno”

Sin embargo, aseguró que tampoco contaba con la información y el audio en el que se escucharía a Luque hablando de ciertos temas comprometedores con el ciudadano Rubén Cherres y del que se enteró mientras estaba en Davos participando del Foro Económico Mundial.

“Sentí indignación (cuando escuchó el audio). Esa voz es la voz de Hernán Luque. Si la han imitado es una imitación perfecta, yo no creo eso, esa en la voz de Hernán Luque. Sentí indignación porque traicionó la confianza que se depositó en él”, señaló el mandatario en entrevista con Milton Pérez.

Sobre su cuñado, Danilo Carrera, que también fue mencionado por el medio digital La Posta como parte de esa estructura, aseguró que también sintió indignación “porque eso es falso, porque eso no es verdad”.

“Jamás ha existido, no existe y nunca va existir en este Gobierno el cargo de cuñado del presidente de la República. No ha existido, no existe ni existirá el cargo de pariente del presidente. Si alguien cree que por hablar con un pariente del presidente está hablando conmigo, está absolutamente perdido”, aseveró Lasso

Sin embargo, ante la pregunta de si confía ciegamente en Carrera, el primer mandatario señaló: “que él asuma sus responsabilidades. Tengo una gran relación con él, un afecto con él, pero mi responsabilidad con los ecuatorianos me obliga a decir con claridad que mi obligación es defender la integridad de mi Gobierno y mi integridad”.

“(Hernán Luque) Es torpe, porque no es una persona con personalidad, porque me dio temor que precisamente sucumba en lo que sucumbió, en las tentaciones del dinero mal habido”.

Dijo que su Gobierno está bajo ataque de dos grupos distintos que buscan ganar espacios en su administración, pero que él no lo ha permitido y más bien ha golpeado sus bolsillos: por un lado, las mafias del narcotráfico y el crimen organizado y por el otro esos grupos "mafiosos" que siempre han pululado en los gobiernos de turno detrás de los seguros, las medicinas y otros sectores.

Y empezó a dar nombres. Dijo que Diego Sánchez y Santiago Cuesta, que fue funcionario del Gobierno de Lenín Moreno, están alrededor de los negocios de lo seguros y que festejaban cuando el expresidente Rafael Correa definió que Seguros Sucre sería la única entidad para asegurar los bienes públicos.

“Vea el asalto al ISSPOL. Quiere nombres: José Serrano, aquel ministro de Gobierno de Correa y de Moreno. Todo lo que sucedió en el ISSPOL no pudo haber sucedido sin conocimiento del ministro de Gobierno”, aseveró.

El presidente manifestó que hace bien la Fiscalía en investigar las denuncias, pero calificó como un “desatino” que hayan llamado al operativo “caso encuentro” y dijo que esto revela claramente la intencionalidad política de causarle daño a su Gobierno.

Señaló que la comisión ocasional conformada en la Asamblea Nacional para investigar este caso es de conspiración y desestabilización de la democracia. “Es otro intento de golpe de Estado de la Asamblea y del correísmo”.

“Yo no estoy pasando ningún momento duro y difícil. Seguramente los que lo que están pasando son aquellos corruptos que ya no roban dinero en los seguros, en el ISSPOL, en las medicinas”.

Sin embargo, afirmó que por ahora no piensa en la muerte cruzada. “Tendremos que seguir manejándonos, como quien dice, como dos enemigos que duermen en la misma cama. No queda más que arroparse juntos cuando hace frío, si es el interés común, o destaparnos cuando hace calor”.

Seguridad

El mandatario aseguró que los primeros equipos para las Fuerzas Armadas para enfrentar el crimen organizado llegarán en febrero y se trabaja en la compra de cascos, chalecos y municiones para la Policía Nacional.

Acuerdos de libre comercio

Lasso informó que espera que se firme el acuerdo de libre comercio con China se firme en el primer trimestre de este año y que se negocia con Corea del Sur para tratar de llegar a un acuerdo en el primer semestre de 2023.

Con México reconoció que los diálogos para tener un acuerdo comercial están congelados “porque no puedo suscribir un acuerdo que no incluya al camarón y el banano. Eso no tiene ningún sentido (…) estamos en un punto muerto”.

Sin embargo, dijo que no es tan grave que el país no ingrese a la Alianza del Pacífico, por esa falta de acuerdo con México, porque eso se supliría con las negociaciones con China y Corea del Sur, es decir, Ecuador está entrando directamente a los mercados asiáticos.

Seguridad Social

Aseguró, de forma reiterada, que el Gobierno no va a privatizar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y que la comisión conformada para estudiar la realidad de la Seguridad Social deberá presentar en cuatro meses las recomendaciones para tratar de rescatar al IESS.