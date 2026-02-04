Expreso
periodista
Kenneth Carrera, periodista ecuatoriano de amplia trayectoria, falleció a los 84 años dejando un legado en la comunicación nacionalInstagram: @eduardofrancoloor

Falleció el periodista Kenneth Carrera a los 84 años: trayectoria y legado

Adiós a Kenneth Carrera: Una vida entre la televisión, las aulas y el servicio público en la provincia del Guayas

El periodismo y la academia ecuatoriana están de luto tras el fallecimiento de Kenneth Alfredo Carrera Cazar, ocurrido este martes 3 de febrero a los 84 años. Su partida deja un vacío en la comunicación de Guayaquil, ciudad donde consolidó una carrera de décadas como presentador, productor y formador de nuevas generaciones de comunicadores.

Una vida dedicada a la comunicación y la academia

Carrera es recordado por su paso emblemático en Telesistema (hoy RTS), donde lideró espacios informativos y de entretenimiento que marcaron una época en la televisión nacional. Su voz también fue protagonista en diversas radioemisoras locales; sin embargo, su mayor legado se gestó en las aulas. Como docente de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte y la Universidad de Guayaquil, se convirtió en un mentor fundamental para cientos de periodistas que hoy ejercen la profesión.

Trayectoria en el servicio público y la política

Más allá de los micrófonos, el comunicador incursionó con éxito en la vida política del país. Representó a la provincia del Guayas como diputado por el desaparecido partido PRIAN y ejerció el cargo de jefe político durante la presidencia de Rodrigo Borja Cevallos, demostrando una versatilidad que lo llevó a incidir en la esfera pública desde distintos frentes.

Condolencias y legado humano

Tras conocerse la noticia, instituciones como la Prefectura del Guayas y el Municipio de Guayaquil emitieron comunicados oficiales lamentando la pérdida y exaltando su integridad profesional. Aunque los detalles del sepelio aún no han sido confirmados por sus allegados, el gremio periodístico y la comunidad educativa han volcado sus redes sociales con mensajes que destacan, por encima de sus logros, su calidez humana.

