Falleció el periodista Kenneth Carrera a los 84 años: trayectoria y legado

Adiós a Kenneth Carrera: Una vida entre la televisión, las aulas y el servicio público en la provincia del Guayas

El periodismo y la academia ecuatoriana están de luto tras el fallecimiento de Kenneth Alfredo Carrera Cazar, ocurrido este martes 3 de febrero a los 84 años. Su partida deja un vacío en la comunicación de Guayaquil, ciudad donde consolidó una carrera de décadas como presentador, productor y formador de nuevas generaciones de comunicadores.

Una vida dedicada a la comunicación y la academia

Carrera es recordado por su paso emblemático en Telesistema (hoy RTS), donde lideró espacios informativos y de entretenimiento que marcaron una época en la televisión nacional. Su voz también fue protagonista en diversas radioemisoras locales; sin embargo, su mayor legado se gestó en las aulas. Como docente de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte y la Universidad de Guayaquil, se convirtió en un mentor fundamental para cientos de periodistas que hoy ejercen la profesión.

Trayectoria en el servicio público y la política

Más allá de los micrófonos, el comunicador incursionó con éxito en la vida política del país. Representó a la provincia del Guayas como diputado por el desaparecido partido PRIAN y ejerció el cargo de jefe político durante la presidencia de Rodrigo Borja Cevallos, demostrando una versatilidad que lo llevó a incidir en la esfera pública desde distintos frentes.

Condolencias y legado humano

Tras conocerse la noticia, instituciones como la Prefectura del Guayas y el Municipio de Guayaquil emitieron comunicados oficiales lamentando la pérdida y exaltando su integridad profesional. Aunque los detalles del sepelio aún no han sido confirmados por sus allegados, el gremio periodístico y la comunidad educativa han volcado sus redes sociales con mensajes que destacan, por encima de sus logros, su calidez humana.

Ante el sensible fallecimiento de Kenneth Alfredo Carrera Cazar, destacado periodista, productor y docente, el Municipio de Guayaquil expresa su más sincera nota de pesar.



Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, amigos y colegas del ámbito periodístico y académico.… pic.twitter.com/J3rLK7j1kQ — Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagye) February 4, 2026

