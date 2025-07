Fallece Malcolm-Jamal Warner, ícono de 'The Cosby Show', a los 54 años

Malcolm-Jamal Warner, recordado por su papel como Theo Huxtable en The Cosby Show, falleció por accidente de ahogamiento

Malcolm-Jamal Warner muerte, The Cosby Show actor fallece dejando un legado cultural afroamericano.

El mundo del entretenimiento está de luto. Malcolm-Jamal Warner, actor, músico y figura clave en la televisión estadounidense de los años 80 y 90, murió el pasado domingo 20 de julio a los 54 años, víctima de un ahogamiento accidental en Playa Cocles, Costa Rica.

Warner se encontraba de vacaciones familiares cuando fue arrastrado por una corriente marina. Su partida deja una huella profunda en la cultura afroamericana y en generaciones que crecieron con su trabajo.

Warner alcanzó la fama mundial a los 14 años al interpretar a Theo Huxtable, el hijo adolescente del personaje de Bill Cosby en The Cosby Show (1984–1992). La serie fue pionera en mostrar una familia afroamericana de clase media-alta en televisión, y Warner se convirtió en un referente juvenil que rompía estereotipos.

Más allá de la comedia

Tras el éxito de The Cosby Show, Warner evitó encasillarse. Protagonizó Malcolm & Eddie (1996–2000), participó en series como The Resident, American Crime Story, Suits, Community y 9-1-1. También prestó su voz en The Magic School Bus y dirigió episodios de varias producciones televisivas.

Ganador de un Grammy en 2015 por su interpretación en “Jesus Children”, Warner exploró la música y la poesía hablada. En 2023 fue nominado nuevamente por su álbum Hiding in Plain View. En 2024 lanzó el pódcast Not All Hood, dedicado a explorar la diversidad de experiencias afroamericanas.

Una vida privada protegida

Aunque mantenía una presencia activa en redes y medios, Warner fue reservado con su vida personal. Se sabe que deja una esposa y una hija, cuyos nombres nunca fueron revelados públicamente.

Malcolm-Jamal Warner no fue solo Theo Huxtable. Fue un artista integral, comprometido con la representación cultural, la música, la poesía y el pensamiento crítico.

Su legado trasciende la pantalla y se convierte en inspiración para nuevas generaciones. Su muerte, aunque trágica, reafirma la importancia de su obra y su voz.

