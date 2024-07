EXPRESO, una lectura para enterarse de lo que realmente sucede

La costumbre de leer el periódico ya la tenía desde casa, cuando su padre, el doctor Difilo Vargas Pazzos compraba el EXPRESO todos los días. Pero cuando quiso enterarse de lo que realmente pasaba en el país, empezó a leer con mucha más atención este rotativo. Así narra cómo se convirtió, desde hace más de 25 años en un fiel lector de EXPRESO, el doctor Ricardo Vargas Díaz.

En la oficina de su clínica situada en la ciudadela Urdesa en Guayaquil, el médico recibe al equipo de Diario EXPRESO quien le sorprende con un obsequio por ser un lector habitual por más de dos décadas. “Me parece mentira tener tantos años suscrito a este medio”, sonríe y se sorprende.

Vargas es un reconocido cirujano plástico de Guayaquil, hijo del primer cirujano plástico del país (+) y fundador del centro de cirugía plástica y odontológico Vargas Pazzos, quien prefiere seguir los pasos de su progenitor en la medicina y en cómo informarse: leyendo EXPRESO, el periódico que considera es en la actualidad, es el mejor del país.

“Los medios están obligados a que su fuente de información sea verídica y eso es lo que encuentro con este medio. Hay noticias en las redes sociales que dejan la duda de si son o no ciertas, pero si EXPRESO no las publica, es porque no son reales”, indica una de las muestras de su credibilidad por el periódico.

Este médico ejerce la cirugía plástica desde los años 80; ha sido presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica Reconstructiva del Ecuador; académico de varias universidades y es reconocido sobre todo por su labor en la cirugía congénita a través de la que ha operado cientos de labios leporinos, cambiando vidas y regalando sonrisas.

Su admiración por EXPRESO, cuenta, crece cuando escucha a otros medios de comunicación como las radios del país replicando los reportajes que publica el rotativo. Y es que es un medio de mucha calidad, indica, que debería leerse incluso en los colegios como parte del hábito de lectura que imparten los educadores. “Si lo comparo con el resto de medios, es mejor desde la presentación y el orden. Lo doy diez sobre diez”, añade.

Cuenta que su madre (+) también era una fiel lectora del periódico, quien le reclamaba cuando el rotativo no llegaba a su casa. “Como a ella le gustaba leerlo, un tiempo seguí suscrito, pero hacía que se lo llevaran a ella, el problema era cuando no le llegaba”, cuenta entre risas.

Jubilado después de 30 años de labores

Actualmente, Vargas está jubilado después de 30 años trabajando en diferentes instituciones. No obstante, está firme en la parte privada atendiendo en su propia clínica casos de cirugías plásticas. Una pasión por la medicina reconstructiva que le trasladó, sin querer explica, a sus tres hijos, todos también cirujanos plásticos.

“Yo no quería que estudien medicina, porque es una carrera de mucho compromiso, pero cuando me di cuenta ya estaban embarcados”, menciona orgulloso.

Destaca de EXPRESO también la preocupación del periódico por los problemas de la comunidad, desde los diferentes barrios. Aunque sí tiene claro cuáles son sus secciones favoritas: “Me gusta todo el periódico y me gusta mucho la parte de los editoriales, de la política y los deportes”, concluye.

