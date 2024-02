Ser Estudiante: baja calificación incita a cambios en la enseñanza

Los conocimientos en Lengua, Matemáticas y Ciencias Naturales, asignaturas esenciales en el desarrollo escolar, fueron calificados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), a través de la prueba Ser Estudiante (SEST), arrojando resultados deficientes.

Los alumnos de último grado de los subniveles elemental, medio y superior de educación general básica (EGB), así como de bachillerato, del período 2022-2023, demostraron en el campo literario no alcanzar el nivel mínimo de competencia (700 puntos). En el test numérico, solo los estudiantes del subnivel superior lograron sobrepasar la media con tres puntos. Y en Ciencias Naturales, ningún nivel sobresale.

Expertos en educación consultados por EXPRESO analizan las causas de estos resultados y proponen estrategias que el Gobierno Nacional debería tomar en consideración para mejorar esta realidad. Luiggi Sáenz de Viteri, docente de Pensamiento Crítico y coordinador de Bachillerato Internacional en la Unidad Educativa San José La Salle, alega que son varios los factores que contribuyen a estas bajas calificaciones.

“La educación a distancia durante la pandemia generó dificultades en el aprendizaje. Muchos reportes y estudios establecieron que la pobreza nacional provocó que muchos no ingresaran al sistema público por falta de acceso a la tecnología. A esto se sumó la falta de apoyo familiar y la necesidad de trabajar para contribuir en el hogar, lo que llevó a muchos a tomar caminos delictivos. En ese contexto, muchos alumnos abandonaron el sistema educativo y no regresaron. Y quienes sí lo hicieron presentaron atrasos serios en el desarrollo de sus habilidades”, afirma.

Para Sáenz de Viteri, estos resultados deben de producir una atención inmediata por parte del Gobierno. “Las cifras nos dicen que existe una falta de dominio en las competencias básicas, en lectura, escritura, cálculos, así como también dificultades en el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

Los docentes deben formular nuevas estrategias de aprendizaje, nuevos caminos para que los chicos se interesen por el estudio y lo vean útil para la vida cotidiana. Cuán importante es crear proyectos interdisciplinarios que conecten el contenido de asignaturas como Lengua y Literatura, Ciencias Sociales o Ciencias Naturales con casos reales, donde se atiendan problemas propios de nuestra cultura, de manera que los alumnos le den un sentido a su rol como educandos. Pero no es posible hacer grandes esfuerzos si no hay la infraestructura adecuada, o si existe sobrecarga en el trabajo docente y poca inversión pública en educación”.

Carolina Drouet, docente de Lengua y Literatura por más de diez años, también se muestra preocupada por los resultados obtenidos en su especialidad en la prueba SEST. A nivel nacional, en bachillerato se obtuvo un puntaje de 668, demostrando insuficiencia en habilidades básicas como la lectura de diversos géneros literarios o el reconocimiento del aporte de la cultura escrita.

Datos. 36.078 estudiantes a nivel nacional fueron evaluados de 1.084 instituciones, entre particulares, fiscales y municipales.

“Hay que tomar responsabilidad sobre este tema. A todos los que conformamos una unidad educativa, seamos docentes, directivos o padres de familia, nos toca cambiar. Pero sobre todo los maestros deben estar preparados y deben ser idóneos para dictar una cátedra. No podemos poner a un profesor de Programación a dar Ciencias Naturales, solo porque no había más personal. Es necesario que existan mejores filtros para la selección de maestros”, aconseja.

Drouet también alega que el rol familiar es importante, pues si bien los docentes de todas las asignaturas deben contribuir con el buen uso del español, los padres tienen un trabajo que cumplir desde casa para que los estudiantes mejoren sus habilidades lectoras. “Existe una mejora educativa cuando un padre le compra un libro de cuentos a sus hijos y le hace preguntas sobre el texto. Asimismo, cuando los hijos ven a sus padres leyendo el periódico y hablando con un vocabulario más formal y no vulgar. (Los padres) Pedimos una mejor educación, mejores alumnos, pero olvidamos que mucho se aprende en el hogar”.

Roberto Briones, doctor en Comunicación y magíster en Educación Superior con especialidad en Gestión y Liderazgo Educativo, también analiza los datos arrojados por la prueba Ser Estudiante y cree que hay mucha tela que cortar.

Creo que es tiempo de evaluar el uso de métodos de enseñanza que ya requieren una actualización. El Estado debe proveer una mejor infraestructura e invertir en educación. Luiggi Sáenz de Viteri, docente de Bachillerato Internacional

“Primero nuestra educación no responde a las necesidades de un mundo que se mueve más rápido, y existe una gestión arcaica en la educación, igual a la del siglo XX. El Mineduc (Ministerio de Educación) es un sistema obeso que debería ser reducido a pocos miembros. Y que trabajen por áreas del conocimiento y no por materias. Tener cuatro o dos horas de una asignatura a la semana sirve, a veces, solo para tomar lista y enviar un trabajo. Hay una cantidad de materias teóricas que no ayudan para nada y por eso la educación sigue igual. No existen docentes mentores, que guarden una relación cercana con sus estudiantes, y estos (los maestros) tampoco son evaluados y capacitados con contenido que ayuden a formar estudiantes críticos, creativos y pragmáticos para acortar esa brecha que existe entre la educación superior y la media”, detalla.

Bernardita Justiniano, vicerrectora académica de la Universidad Casa Grande, cree que el currículo por competencias que se pone en marcha desde este año traerá mejoras a las diversas asignaturas y en la interdisciplinariedad, pero que eso tendrá que ir de la mano con la capacitación docente. “Si queremos mejorar estos resultados a corto, mediano y largo plazo hay que apostar por la capacitación en mejores prácticas pedagógicas, para luego evaluar. No hacerlo sería perder el tiempo”.

No podemos seguir culpando a la pandemia. Todos los que conformamos una institución educativa tenemos que tomar una responsabilidad de hacer nuestro trabajo de la mejor forma. Carolina Drouet, docente de Lengua y Literatura

El currículo debe cambiar a áreas del conocimiento. Ser más flexible para que haya una mentoría docente, y que los estudiantes puedan ser más críticos, creativos y prácticos. Roberto Briones, experto en educación

