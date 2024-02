Estudiantes de Medicina la Universidad de Guayaquil denuncian falta de docentes

En la mañana del 15 de febrero de 2024, tres jóvenes estudiantes de Medicina de la Universidad de Guayaquil salieron a las calles de la avenida Delta para hacerse escuchar. Portando pancartas que denunciaban la falta de docentes que afectaba su formación, buscaban llamar la atención de las autoridades y de la sociedad en general, pues incluso compartieron videos en redes sociales.

Nadia Contreras, de 24 años, fue una de las manifestantes y explicó ahora EXPRESO, con más detalle, la situación por la que decidieron alzar la voz. Detallas que alrededor de 18 estudiantes no han podido estudiar de forma regular desde hace un año porque la materia de Clínica I no se ha abierto.

Para comprender cómo esta situación ha afectado a estos estudiantes, Contreras explica que la asignatura en cuestión pertenece al séptimo semestre. Si no pueden estudiarla, entonces no se abre ninguna materia del octavo semestre, por lo tanto, no pueden continuar con la carrera.

"Ya es un problema de voluntad, supongo, por parte de las autoridades. La decana María Tauriz fue quien nos prometió que nos iban a abrir la materia y nada", contó la joven.

Aquel jueves de febrero, las tres estudiantes involucradas estaban decepcionadas, pues el día anterior, se habían dado cuenta de que los 30 cupos que les habían asegurado sus docentes habían desaparecido. "Somos una burla para ellos", lamentó la alumna.

"Esto es una pérdida de dinero. Lo que más anhela una es acabar su carrera lo más pronto", confiesa Contreras.

Otra de las manifestantes que se observa en el video es Gabriela Montero, una madre de 28 años de edad que tiene un hijo discapacitado. "Lo que dicen las autoridades es que no hay cupos, que no hay los docentes y uno solo va arrastrando todas esas materias", dijo Montero a este Diario.

Montero asegura que ha consultado a la decana de su facultad, la Dra. María Tauriz, y a otras autoridades, quienes le han confesado que "hay doctores que son problemáticos y dan la negativa para que se abra la materia".

Según Montero, en el último año solo ha estudiado dos materias por la situación de que las materias no se abren en el orden que deberían. De acuerdo con la planificación, ella debería poder estudiar hasta 6 materias por semestre.

"Mi situación es que yo soy madre soltera de un niño con discapacidad, y entonces, imagínese, yo necesito tener mi título, necesito graduarme para al menos tener un ingreso en el internado. Deberíamos ya estar terminando la carrera y no podemos porque no avanzan y no nos abren los cursos. Lo único que hacen es ignorarnos", expresa Montero.

Juan Pérez, presidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Medicina, indicó que conoce del problema de esa asignatura que no se habilitó el pasado 14 de febrero. Sin embargo, asegura que está conversando con las autoridades para tratar de encontrar una solución factible para ambas partes, pues reconoce que el tema afecta considerablemente a los 18 estudiantes.

EXPRESO se contactó con la decana de la Facultad de Medicina y el rector de la Universidad de Guayaquil, Francisco Morán, desde el pasado 16 de febrero para conocer sus posturas frente a las manifestaciones, pero hasta el cierre de esta publicación no se ha obtenido respuesta.

