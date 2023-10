¿Puede una estrategia de cartón hacer una campaña política de carne y hueso?

Todo empezó cuando dos señoras se peleaba en Tiktok por quién se llevaba un Daniel Noboa tamaño real. ¿Orgánico o producido? A estas alturas no importa. Si nació desde la ciudadanía, alguien en la campaña lo supo aprovechar. Olfateó la oportunidad para generar tendencia. Y si lo programaron desde arriba: 10 puntos en entender cómo volver a conectar al electorado con su candidato.

Un post debate presidencial con silencio electoral adelantado Leer más

Pronto se convirtió en un 'challenge', un desafío al todos querían pertenecer. Ya sea para relucir la creatividad, o simplemente para sentirse parte de algo. Desde la campaña potenciaron esta tendencia: Lavinia desde las redes de Daniel diciendo “ya sé que se están robando mi marido” y desafiando al resto del país que lo hagan público y lo compartan.

Hay dos preguntas por responder:

¿Esta estrategia es efectiva?

El domingo 15 de octubre lo sabremos. Pero me atrevo a decir que sí. Con todas las letras de la palabra: afirmativo. ¿Por qué? Por los siguientes motivos:

Primero, con este acto, rompieron con el tradicional modelo de “emisor - receptor”, donde el último no hacía más que recibir el mensaje. La campaña entendió que esa jerarquía o proceso lineal de comunicación, no va más. Al tener un canal y voz, existe la posibilidad masiva de ser protagonista. Al robar un Daniel, te conviertes de espectador pasivo, a una pieza clave de la estrategia. Te realza: sin “ti” no hay acto, no hay mensaje, no hay campaña. Este 'challenge' por lo tanto generó lo que el debate y el post debate no pudo: emoción de pertenencia.

Debate presidencial: Noboa y González jugaron a ganar, pero sin noqueo Leer más

Punto número dos: es un mensaje positivo. Mientras la otra campaña se veía empañada de las acusaciones en fiscalía sobre el asesinato a Fernando Villavicencio, la de Daniel Noboa se desentendía de esto con una ligereza que resultó reconfortante. En la coyuntura que como país nos encontramos de violencia y desesperanza, apeló a desconectar de la realidad y recordar por un momento la alegría que podemos generar y compartir. No solo esto, la imagen de Daniel se la disocia de críticas y acusaciones y se la ubica en un tono “amigable”.

Y punto tres: entre líneas esas figuras de cartón en los negocios (recibiendo un corte de pelo, en el taller, comiendo en un restaurante) asocia la imagen de Daniel con la reactivación. Reactivación económica, reactivación social. Ese “Nuevo Ecuador”.

¿Sumarse al “trend” significa automáticamente apoyo electoral?

El rol del vicepresidente, cada vez menos útil Leer más

Aún está por verse. Hasta el momento es una acción comunicacional similar a las que -en redes en el post debate- llevaron a Daniel Noboa a segunda vuelta. Y es la única que en este segundo round ha re-encaminado su candidatura. La pregunta es: ¿será suficiente? Está claro que en la sociedad líquida que vivimos, la atención y la novelería dura poco. Y lo que hoy es tendencia, mañana se olvida. Su campaña tiene el desafío de mantener esa emoción por su candidato de aquí hasta el domingo. Entendiendo sobre todo que la atención y el apoyo a su candidato no es sólido, así que deben sostenerlo y potenciarlo con el cierre de campaña.

Esta estrategia está sujeta a críticas; la central es la banalización de la política. Olvidarse de la conversación política de propuestas (contenido) por el símbolo y su “viralización”. Ejemplo: los zapatos rojos de Guillermo Lasso, es un claro antecedente de la forma ganándole al contenido (la movilización del voto no fue por un proyecto sino por la puesta en escena). Ganó las elecciones, ¿pero fue presidente? Esa asociación es a la que la campaña correísta va a apelar. ¿Tendrá éxito?

¿Quién sumará los votos de los candidatos que no pasaron a segunda vuelta? Leer más

Más allá de las estrategias, las críticas son preguntas no sólo válidas, sino necesarias para la democracia y para la proyección del país y sus mandantes.

Entonces, respondiendo la pregunta inicial: ¿Puede una estrategia de cartón hacer una campaña política de carne y hueso? Sí.

Sumémosle una pregunta adicional: ¿Puede una estrategia de cartón hacer política de carne y hueso? Esa es otra historia.

Politrends es un espacio que explora la actualidad nacional y las tendencias de la mano de una analista política millennial; con un enfoque moderno y actualizado. Ella es Irene Vélez Froment. Estudió en la Universidad Casa Grande y en la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) de Madrid. Es docente universitaria de materias relacionadas a la política. Escribió en EXPRESO por 10 años como columnista y se reincorpora desde el análisis político.

Si aún no te suscribes a EXPRESO, no esperes más: 50 años construyendo credibilidad