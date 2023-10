Un post debate presidencial con silencio electoral adelantado

El post debate de la primera vuelta, fue sujeto de estudio. Un candidato creció 20 puntos en dos semanas. Causó lo que en contadas ocasiones se da en política: euforia colectiva. Después del segundo debate, esa euforia es apatía. ¿Qué ha pasado con el post debate presidencial en redes sociales? Lo opuesto que en anterior.

En este contexto, debemos preguntarnos: ¿Qué ha tratado de posicionar cada uno y que le ha faltado a cada candidato después del debate?

Daniel Noboa, no ha tenido el apoyo que después del primer debate recibió. Ni la sombra. En Tik Tok no está su ADN. Pero no solo por la gente -y esto es lo más importante- hay otro silencio que resulta ensordecedor. El de los excandidatos. Daniel está solo. Excepto una figura 'anticorreista' ha salido de manera pública y frontal estos días: Andrea González, anterior candidata a la Vicepresidencia.

De ahí el resto que debería representar una tendencia anticorreísta, hoy a puertas de la elección, ha optado por el silencio, dejando a sus electores en completa autonomía.

Del lado de Luisa González, tampoco ha tenido un apoyo abrumador en redes. Sin embargo, el contenido de su campaña sí está más enfocado. Tienen claro dos puntos:

Uno, mantener a Luisa alejada del conflicto, de tal manera que la candidata no se refiere a Daniel Noboa. Ella se enfoca en ser cercana y hablarle directamente a “grupos específicos” de la población: un día a los doctores, al siguiente a las madres. Y a problemáticas sociales como la violencia a la mujer. No la ensucian con el insulto. Aprendieron.

Dejan así la campaña confrontativa a sus seguidores. Donde lo que buscan es demostrar que quienes se entusiasmaron por Daniel Noboa están dando de retro al comprobar que no está listo para el puesto.

A diferencia de la primera vuelta, en la que días antes las votaciones se modificaron drásticamente las intenciones de voto, ahora sí podemos confirmar que se está estableciendo tendencia. Eso debería dar la información necesaria a cada candidato para saber cuáles deben ser sus actos finales de campaña.

